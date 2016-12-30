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30 декабря 2016, 22:44 | Бокс | Sports.kz

Французские СМИ поставили Головкина на третье место в рейтинге лучших боксёров года

Французский сайт NetBoxe.com опубликовал свой список лучших боксёров 2016 года, сообщает Sports.kz.

Французский сайт NetBoxe.com опубликовал свой список лучших боксёров 2016 года сообщает Sports.kz. Увеличить
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Рейтинг, по мнению журналистов издания, возглавил украинский боксёр Василий Ломаченко (7−1, 5 КО). Второе место занял американец Теренс Кроуфорд (30−0, 21 КО). Третьим стал казахстанец Геннадий Головкин (36−0, 33 КО). Также в топ-10 вошли американцы Джермелл Чарло (28−0, 13 КО), Джермалл Чарло (25−0, 19 КО) и Андре Уорд (31−0, 15 КО), британцы Карл Фрэмптон (23−0, 14 КО) и Энтони Джошуа (18−0, 18 КО), никарагуанец Роман Гонсалес (46−0, 38 КО) и украинец Александр Усик (11−0, 10 КО).

Напомним, в этом году Головкин провёл два боя — в апреле GGG нокаутировал американца Доминика Уэйда (18−1, 12 КО), в сентябре — британца Келла Брука (36−1, 25 КО).

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