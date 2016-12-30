Французские СМИ поставили Головкина на третье место в рейтинге лучших боксёров года

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Рейтинг, по мнению журналистов издания, возглавил украинский боксёр Василий Ломаченко (7−1, 5 КО). Второе место занял американец Теренс Кроуфорд (30−0, 21 КО). Третьим стал казахстанец Геннадий Головкин (36−0, 33 КО). Также в топ-10 вошли американцы Джермелл Чарло (28−0, 13 КО), Джермалл Чарло (25−0, 19 КО) и Андре Уорд (31−0, 15 КО), британцы Карл Фрэмптон (23−0, 14 КО) и Энтони Джошуа (18−0, 18 КО), никарагуанец Роман Гонсалес (46−0, 38 КО) и украинец Александр Усик (11−0, 10 КО).



Напомним, в этом году Головкин провёл два боя — в апреле GGG нокаутировал американца Доминика Уэйда (18−1, 12 КО), в сентябре — британца Келла Брука (36−1, 25 КО).