Гассиев рассказал о тренировках в лагере с Головкиным

«Самое сложное — каждый день на протяжении многих лет идти к победе. С каждым боем постепенно подниматься по ступенькам. В 6:30 утра я просыпаюсь, в 7 тренировка — большой кросс, потом растяжка и физические упражнения в зале. Затем завтрак, сон и вторая тренировка, которая занимает 3−4 часа. Это уже спарринг, работа на мешках или на лапах — всё зависит от задания тренера. Потом обед и опять сон. И так каждый день, как день сурка. Один выходной в неделю — воскресенье. Я тренируюсь в Биг Бэре в Калифорнии, высоко в горах — там очень красивая природа и закаты. В выходной гуляю, расслабляюсь морально», — приводит слова Гассиева HELLO! Russia.