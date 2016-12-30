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https://sport.mail.ru/news/boxing/28310933/
30 декабря 2016, 20:23 | Бокс | Sports.kz

Гассиев рассказал о тренировках в лагере с Головкиным

Чемпион мира по версии IBF в первом тяжёлом весе россиянин Мурат Гассиев рассказал о своём распорядке дня во время подготовки перед поединками. Ранее Гассиев победил в титульном бою другого российского боксёра Дениса Лебедева.

Чемпион мира по версии IBF в первом тяжёлом весе россиянин <span class=error>Мурат</span> <span class=error>Гассиев</span> рассказал о своём распорядке дня во время подготовки перед поединками. Ранее <span class=error>Гассиев</span> победил в титульном бою другого российского боксёра Дениса <span class=error>Лебедева</span>. Увеличить
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«Самое сложное — каждый день на протяжении многих лет идти к победе. С каждым боем постепенно подниматься по ступенькам. В 6:30 утра я просыпаюсь, в 7 тренировка — большой кросс, потом растяжка и физические упражнения в зале. Затем завтрак, сон и вторая тренировка, которая занимает 3−4 часа. Это уже спарринг, работа на мешках или на лапах — всё зависит от задания тренера. Потом обед и опять сон. И так каждый день, как день сурка. Один выходной в неделю — воскресенье. Я тренируюсь в Биг Бэре в Калифорнии, высоко в горах — там очень красивая природа и закаты. В выходной гуляю, расслабляюсь морально», — приводит слова Гассиева HELLO! Russia.

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