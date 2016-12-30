Дэниэл Джейкобс: Мы знаем, что бой с Головкиным на Madison Square Garden соберёт аншлаг
Американский боксёр Дэниэл Джейкобс (32−1, 29 КО) уверен, что его предстоящий бой с казахстанцем Геннадием Головкиным (36−0, 33 КО) станет большим событием для всех любителей бокса, сообщает Sports.kz со ссылкой на Boxingscene.com.
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Видимо, что-то случилось...
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— Знаю, что в меня верит много людей, поэтому мы хотим сделать хорошую работу 18 марта. Это особенное время. Madison Square Garden, PPV, самый большой бой, который можно устроить в среднем дивизионе. Я имею в виду, что разве можно просить о большем?
У Головкина отличная фанатская база, у меня тоже. Так что мы знаем, что будет аншлаг. Это будет большое событие, и, надеюсь, цифры по
Я гарантирую, что на этом бое будет много моих фанатов. У Головкина их тоже много, но в
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