Дэниэл Джейкобс: Мы знаем, что бой с Головкиным на Madison Square Garden соберёт аншлаг

— Знаю, что в меня верит много людей, поэтому мы хотим сделать хорошую работу 18 марта. Это особенное время. Madison Square Garden, PPV, самый большой бой, который можно устроить в среднем дивизионе. Я имею в виду, что разве можно просить о большем?



У Головкина отличная фанатская база, у меня тоже. Так что мы знаем, что будет аншлаг. Это будет большое событие, и, надеюсь, цифры по PPV-продажам также будут хорошими. Мы знаем, что бой будет действительно зрелищным — независимо от того, как долго он продлится.



Я гарантирую, что на этом бое будет много моих фанатов. У Головкина их тоже много, но в Нью-Йорке моя самая большая фанатская база. На этот бой придут все. Понимаете, люди думают так: «Бой с Серхио Морой? Ай, я лучше посмотрю его по ТВ!». Но GGG… Все придут на этот бой. Это бой того уровня, когда посмотреть его придёт любой любитель спорта, — сказал Джейкобс.