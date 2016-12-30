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https://sport.mail.ru/news/boxing/28310638/
30 декабря 2016, 19:39 | Бокс | Sports.kz

Дэниэл Джейкобс: Мы знаем, что бой с Головкиным на Madison Square Garden соберёт аншлаг

Американский боксёр Дэниэл Джейкобс (32−1, 29 КО) уверен, что его предстоящий бой с казахстанцем Геннадием Головкиным (36−0, 33 КО) станет большим событием для всех любителей бокса, сообщает Sports.kz со ссылкой на Boxingscene.com.

Американский боксёр <span class=error>Дэниэл</span> Джейкобс (32−1 29 КО) уверен что его предстоящий бой с <span class=error>казахстанцем</span> Геннадием <span class=error>Головкиным</span> (36−0 33 КО) станет большим событием для всех любителей бокса сообщает Sports.kz со ссылкой на Boxingscene.com. Увеличить
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 — Знаю, что в меня верит много людей, поэтому мы хотим сделать хорошую работу 18 марта. Это особенное время. Madison Square Garden, PPV, самый большой бой, который можно устроить в среднем дивизионе. Я имею в виду, что разве можно просить о большем?

У Головкина отличная фанатская база, у меня тоже. Так что мы знаем, что будет аншлаг. Это будет большое событие, и, надеюсь, цифры по PPV-продажам также будут хорошими. Мы знаем, что бой будет действительно зрелищным — независимо от того, как долго он продлится.

Я гарантирую, что на этом бое будет много моих фанатов. У Головкина их тоже много, но в Нью-Йорке моя самая большая фанатская база. На этот бой придут все. Понимаете, люди думают так: «Бой с Серхио Морой? Ай, я лучше посмотрю его по ТВ!». Но GGG… Все придут на этот бой. Это бой того уровня, когда посмотреть его придёт любой любитель спорта, — сказал Джейкобс.

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