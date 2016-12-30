Боксер Алоян подал апелляцию на лишение его серебряной медали ОИ-2016
Юрист оценивает шансы 50 на 50%
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МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Российский боксер Михаил Алоян подал апелляцию на лишение его серебряной медали Олимпийских игр в
«Апелляция подана. Сроки ее рассмотрения отсутствуют, шансы — пятьдесят на пятьдесят», — сказал Пацев.
Спортивный арбитражный суд (КАС) в Лозанне 8 декабря лишил Алояна серебряной медали Олимпийских игр 2016 года за употребление допинга. В его пробе, взятой в соревновательный период 21 августа, был обнаружен туаминогептан.
На Олимпийских играх в
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