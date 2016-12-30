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https://sport.mail.ru/news/boxing/28308434/
30 декабря 2016, 15:51 | Бокс | ТАСС

Боксер Алоян подал апелляцию на лишение его серебряной медали ОИ-2016

Юрист оценивает шансы 50 на 50%

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МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Российский боксер Михаил Алоян подал апелляцию на лишение его серебряной медали Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. Об этом ТАСС сообщил юрист Артем Пацев, представляющий интересы спортсмена.

«Апелляция подана. Сроки ее рассмотрения отсутствуют, шансы — пятьдесят на пятьдесят», — сказал Пацев.

Спортивный арбитражный суд (КАС) в Лозанне 8 декабря лишил Алояна серебряной медали Олимпийских игр 2016 года за употребление допинга. В его пробе, взятой в соревновательный период 21 августа, был обнаружен туаминогептан.

На Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро Алоян завоевал серебро в весовой категории до 52 кг.
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