Телеканал HBO включил Ковалева в тройку лучших боксеров 2016 года

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В эфире передачи The Fight Game телеканал представил свою пятерку лучших боксеров уходящего года, в которой Ковалев поделил третье место с американцем Андре Уордом. Именно Уорду россиянин 19 ноября в Лас-Вегасе проиграл единогласным решением судей и лишился чемпионских поясов WBA (Super), WBO и IBF в полутяжелом весе, потерпев первое поражение на профессиональном ринге.

Ковалев также провел в 2016 году еще два боя: в январе в реванше с канадцем Жаном Паскалем одержал победу в связи с отказом соперника продолжить поединок в седьмом раунде, а в июле впервые за последние несколько лет провел бой в России, победив малавийца Айзека Чилембу по очкам. Уорд до встречи с Ковалевым победил по очкам в августе колумбийца Александера Бранда и в марте кубинца Салливана Барреру.

Лучшим телеканал назвал украинца Василия Ломаченко, на второе место поставил представителя Казахстана Геннадия Головкина, пятым стал Роман Гонсалес из Никарагуа.

Ломаченко провел в уходящем году два боя. В июне он встретился с пуэрториканцем Романом Мартинесом, у которого выиграл нокаутом в пятом раунде и завоевал титул чемпиона мира по версии WBO во втором полулегком весе. В своем последнем бою, который стал для него первой защитой титула, в ноябре он выиграл у ямайца Николаса Уолтерса в связи с отказом соперника продолжать поединок в седьмом раунде.

На счету Головкина в 2016-м также два поединка. В апреле он во втором раунде нокаутировал американца Доминика Уэйда и защитил свои титулы WBA Super, IBO, WBC, IBF. В последнем бою в сентябре техническим нокаутом в пятом раунде казахстанец победил британца Келла Брука. Гонсалес в апреле единогласным решением судей победил пуэрториканца Макуильямса Арройо и защитил титул WBC в наилегчайшем весе, а в сентябре победил по очкам мексиканца Карлоса Куадраса и стал чемпионом WBC во втором наилегчайшем весе.