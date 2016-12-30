Телеканал HBO включил Ковалева в тройку лучших боксеров 2016 года
МОСКВА, 30 дек —
Р-Спорт. Американский телеканал HBO Boxing включил россиянина Сергея Ковалева в тройку лучших боксеров 2016 года.
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В эфире передачи The Fight Game телеканал представил свою пятерку лучших боксеров уходящего года, в которой Ковалев поделил третье место с американцем Андре Уордом. Именно Уорду россиянин 19 ноября в
Ковалев также провел в 2016 году еще два боя: в январе в реванше с канадцем Жаном Паскалем одержал победу в связи с отказом соперника продолжить поединок в седьмом раунде, а в июле впервые за последние несколько лет провел бой в России, победив малавийца Айзека Чилембу по очкам. Уорд до встречи с Ковалевым победил по очкам в августе колумбийца Александера Бранда и в марте кубинца Салливана Барреру.
Лучшим телеканал назвал украинца Василия Ломаченко, на второе место поставил представителя Казахстана Геннадия Головкина, пятым стал Роман Гонсалес из Никарагуа.
Ломаченко провел в уходящем году два боя. В июне он встретился с пуэрториканцем Романом Мартинесом, у которого выиграл нокаутом в пятом раунде и завоевал титул чемпиона мира по версии WBO во втором полулегком весе. В своем последнем бою, который стал для него первой защитой титула, в ноябре он выиграл у ямайца Николаса Уолтерса в связи с отказом соперника продолжать поединок в седьмом раунде.
На счету Головкина в 2016-м также два поединка. В апреле он во втором раунде нокаутировал американца Доминика Уэйда и защитил свои титулы WBA Super, IBO, WBC, IBF. В последнем бою в сентябре техническим нокаутом в пятом раунде казахстанец победил британца Келла Брука. Гонсалес в апреле единогласным решением судей победил пуэрториканца Макуильямса Арройо и защитил титул WBC в наилегчайшем весе, а в сентябре победил по очкам мексиканца Карлоса Куадраса и стал чемпионом WBC во втором наилегчайшем весе.
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