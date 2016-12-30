Ударом на удар. Итоги 2016 года в боксе

Супертяжёлый вес. Бои, которых не было



К сожалению, в супертяжёлом весе за прошедший год не состоялось ни одного крупного поединка. Можно даже сказать, что главные события в этом дивизионе происходили за пределами ринга. Так, дважды срывалось проведение боя между прежним многолетним чемпионом мира украинцем Владимиром Кличко и положившим конец его длинной победной серии британцем Тайсоном Фьюри. Последний попросту объявил об уходе из бокса.



После этого команды Кличко и действующего чемпиона мира IBF британца Энтони Джошуа попытались договориться об организации боя в декабре, но и этому не суждено было случиться. Ещё один действующий чемпион мира — по версии WBC — американец Деонтей Уайлдер так и не встретился в ринге с обязательным претендентом на его титул россиянином Александром Поветкиным. Виной срыва намеченной на май схватки между ними стала мельдониевая история Поветкина.



Нынешние элитные супертяжи не провели между собой в 2016 году вообще ни одного боя. Уайлдер, Джошуа, Фьюри, Кличко, Поветкин, кубинец Луис Ортис, британец Дэвид Хэй и болгарин Кубрат Пулев не нашли возможности сразиться друг с другом. Даже схватка Поветкина с канадцем Бермейном Стиверном за титул временного чемпиона мира WBC была сорвана из-за остариновой истории.



А разыгравшие оставшийся вакантным после ухода Фьюри мировой титул WBO новозеландец Джозеф Паркер и мексикано-американец Энди Руис пока относятся к элите супертяжей лишь номинально, но не фактически. Нам остаётся надеяться, что в наступающем году хотя бы какие-то поединки между топовыми тяжами всё-таки состоятся. Из таковых уже запланирован на 29 апреля бой Кличко — Джошуа.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:28.125% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BEtKnriyc-p/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Tyson Fury | "I am a boxing historian. If the great Larry Holmes couldn’t change his style after losing his titles, how will [Wladimir] Klitschko? The man is not a fighter. I will tell you all once again: He is a manufactured, built-up boxer. He is not a fighter. He will give it his last hurrah, and if he does come out swinging I will just chin him. Simple." ========================= #Boxing #Boxeo #RoundByRoundBoxing #RBRBoxing #FuryKlitschko2 #FuryKlitschko #KlitschkoFury2 #KlitschkoFury #Heavyweight #UK #Rematch #Repeat #Revenge #GypsyKing #DrSteelHammer</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Фото опубликовано Round By Round Boxing (@rbrboxing) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2016-04-27T13:40:27+00:00">Апр 27 2016 в 6:40 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Первый тяжёлый вес. Новые чемпионы



В первом тяжёлом весе в уходящем году чемпионские пояса трёх из четырёх основных версий переходили из рук в руки и таким образом появились новые чемпионы мира. Сначала россиянин Денис Лебедев присовокупил к имевшемуся у него мировому титулу WBA аналогичный пояс IBF, когда одержал быструю досрочную победу над аргентинцем Виктором Эмилио Рамиресом.



Затем оставшийся вакантным после ухода россиянина Григория Дрозда в вынужденный (по причине серьёзной травмы) отпуск мировой титул WBC присвоил себе британец Тони Беллью, который тоже очень быстро расправился с конголезцем Илунгой Макабу. Потом звание чемпиона мира WBO также в этом году было отобрано у его владельца поляка Кшиштофа Гловацкого олимпийским чемпионом украинцем Александром Усиком.



И, наконец, в декабре состоялся российский междусобойчик между Денисом Лебедевым и Муратом Гассиевым, победителем которого судьи определили претендента. Однако Гассиев обзавёлся лишь чемпионским поясом IBF, так как титул WBA команда Лебедева не выставила на кон этого поединка.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:38.96739130434783% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BNtvQ0-jNnR/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">В этом снимке 100%мощность ? #iron #bogaltta #superman #muratgassiev #gassiev</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Фото опубликовано OSSETIA?????? #богалтта⚪️?? (@bogaltta) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2016-12-07T11:43:11+00:00">Дек 7 2016 в 3:43 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Полутяжёлый вес. Спорное решение в схватке лидеров



В этой весовой категории состоялось ожидаемое противостояние чемпионившего по версиям WBA, IBF и WBO россиянина Сергея Ковалёва и недавно поднявшегося в этот дивизион бывшего доминатора суперсреднего веса американца Андре Уорда. Закончилось оно победой последнего с минимально возможным преимуществом в очках. Мнения как специалистов, так и простых любителей бокса по поводу справедливости официального вердикта разделились. Большее число экспертов посчитало, что победил Ковалёв, но немало было и тех, кто отдал преимущество Уорду.



На фоне этого противостояния почти совсем ушёл в тень действующий чемпион мира по версии WBC канадец Адонис Стивенсон, который к тому же в уходящем году провёл всего одну проходную защиту принадлежащего ему титула. В то же время в 2016 году в этом весе заявили о себе несколько перспективных бойцов: россиянин Артур Бетербиев, украинец Александр Гвоздик и американец Джо Смит-младший, выбивший из ринга проводившего прощальный поединок легендарного ветерана Бернарда Хопкинса.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:39.76851851851852% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BOf9RKpBzND/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">??In the next fight will be much harder?? ??В следующем бою будет намного больнее?? #Kovalevward2</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Фото опубликовано Sergey KRUSHER Kovalev (@sergeykovalev_officialpage) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2016-12-26T23:47:35+00:00">Дек 26 2016 в 3:47 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Суперсредний вес. Поиски доминатора



В суперсредней весовой категории пока происходят селекционные процессы, в результате которых может выкристаллизоваться звезда и лидер дивизиона. Одним из претендентов на эту роль рассматривается молодой мексиканец Хильберто Рамирес, который в уходящем году сподобился уверенно отобрать мировой титул WBO у известного ветерана — армяно-немца Артура Абрахама.



Пояс суперчемпиона мира WBA утратил россиянин Фёдор Чудинов, который проиграл спорным судейским решением у боснийского немца Феликса Штурма. Последний затем был уличён в применении допинга, вынужден был оставить титул вакантным и вообще уехать из Германии на свою историческую родину. Поясом же регулярного чемпиона мира WBA обладает ничем не примечательный немец Тайрон Зайге.



Званием чемпиона мира WBC продолжает владеть проживающий в США чернокожий швед Баду Джек. А пояс IBF удерживает британский олимпийский чемпион 2008 года Джеймс ДеГейл. Немалую роль в процедуре выявления лидера этого веса может сыграть грядущий уже через две недели объединительный поединок между этими двумя чемпионами.



Средний вес. В ожидании больших боёв Головкина



В этом дивизионе за прошедший год почти не произошло значительных событий. Считающемуся его лидером казахстанскому нокаутёру Геннадию Головкину, владеющему мировыми титулами WBC, WBA Super и IBF, никак не удавалось договориться о бое с кем-то из известных боксёров. Мексиканец Сауль Альварес решил вернуться в первый средний вес, хотя его команда обещает устроить схватку с Головкиным осенью 2017 года. Владелец пояса чемпиона мира WBO британец Билли Джо Сондерс всё время хочет явно большего, нежели заслуживает гонорара, а амбициозный британский контендер Крис Юбенк-младший не смог поделить с промоутером права на трансляцию боя.



В итоге Геннадию пришлось принять вызов действующего чемпиона мира IBF в полусреднем весе британца Келла Брука, который ожидаемо не смог долго продержаться под чугунными кулаками казахстанского панчера. Лишь в конце уходящего года, после нескольких неудачных попыток, команде Головкина наконец удалось подписать контракт на бой с так называемым регулярным чемпионом мира WBA американцем Дэниелом Джейкобсом, который должен пройти 18 марта.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BONQG6TDCMH/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Five things we learned from the weekend ft. Bernard #Hopkins, Gennady #Golovkin & Miguel #Cotto: //www.boxingnewsonline.net/five-things-we-learned-from-the-weekend-ft-bernard-hopkins-gennady-golovkin-miguel-cotto/ ??LINK IN BIO? #boxing #BoxingNews #GGGJacobs</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Фото опубликовано Boxing News (@boxingnewsonline) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2016-12-19T17:26:39+00:00">Дек 19 2016 в 9:26 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Первый средний вес. Возвращение Канело



В категории первого среднего веса продолжает наблюдаться определённый застой, который несколько разбавило возвращение туда мексиканца Сауля «Канело» Альвареса. Последний отметился в уходящем году нокаутом известного британского полусредневеса Амира Хана, а также отобрал мировой титул WBO у другого британца Лайама Смита. Чемпион мира WBA кубинец Эрисланди Лара в 2016 году выходил на ринг лишь раз, одолев по очкам в матче-реванше армяно-американца Ванеса Мартиросяна.



Продолжает искать значимых боёв остающийся доселе небитым бывший чемпион мира WBO американец Деметриус Андраде. Чемпионскими же поясами по версиям IBF и WBC владеют чернокожие братья-американцы Джермэлл и Джермелл Чарло, которым ещё только предстоит добиваться признания публики и специалистов. Продолжает оставаться на плаву и маститый пуэрториканский ветеран Мигель Котто, который, впрочем, обещает, что 2017 год станет для него в профи-боксе последним.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:45.54545454545455% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BNxf7WTDon7/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">"Learn to make 1,000 defeats into 10,000 victories." - Personal quote inspired by The Art of War (the book written by Sun Tzu, not Machiavelli) #gingers #redheads #warriorwisdom #martialartswisdom #wayofthewarrior #wayofthesamurai #wayofthesword #bushido #saulalvarez #quotesbyme</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Фото опубликовано Brown Guy Who Likes Redheads (@gingerly_love_and_wisdom) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2016-12-08T22:46:08+00:00">Дек 8 2016 в 2:46 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Полусредний вес. Пакьяо всё ещё в строю



Очень хорошим подбором бойцов обладает полусредний вес, во главе которого по-прежнему остаётся неувядающий суперзвёздный филиппинец Мэнни Пакьяо. Пакмэн провёл в 2016 году два качественных боя, одержав убедительные победы по очкам над старым знакомым американцем Тимоти Брэдли и мексикано-американцем Джесси Варгасом. У последнего Мэнни отобрал пояс чемпиона мира WBO. Однако с другими интересными соперниками в этом дивизионе Пакьяо сразиться проблематично по причине того, что многие из них делают карьеру под покровительством советника Эла Хэймона, с которым у промоутера филиппинца Боба Арума отношения не складываются.



Впрочем, нет худа без добра. Зато «птенцы» Хэймона имеют возможность устраивать междусобойчики. Один из главных претендентов на лидерство в этом весе, владеющий мировым титулом WBA американец Кит Турман уже одолел в уходящем году соотечественника Шона Портера и теперь в марте сойдётся в объединительном бою с обладателем пояса чемпиона мира WBC пуэрто-американцем Дэнни Гарсией.



Возможно, многолетняя эпопея по организации внутрибританской разборки между Амиром Ханом и действующим чемпионом мира IBF Келлом Бруком, которая пока ограничивалась лишь словами, наконец завершится на ринге. Не сказал своего последнего слова и американский экс-чемпион мира Тимоти Брэдли. Имеется в этом весе на подходе и потенциальная звезда — американец Эрролл Спенс. В этом же дивизионе выступает и малоизвестный на родине российский боксёр Давид Аванесян, который недавно был возведён из временного в регулярного чемпиона мира WBA.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:37.84722222222222% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BOoWCirhZGW/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">#Boxing #boxeo #filipinoboxing #pinayboxing #emmanuelpacquiao #mannypacquiao #mannypacmanpacquiao #pacman #pacquiao #tirargolpes @mannypacquiao</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Фото опубликовано Tirar Golpes (@tirargolpes) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2016-12-30T05:57:58+00:00">Дек 29 2016 в 9:57 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Первый полусредний вес. Триумфы Кроуфорда



Уходящий год утвердил в статусе лидера первого полусреднего дивизиона, а также одного из лучших действующих боксёров мира вне зависимости от веса американца Терренса Кроуфорда, который одержал на протяжении этого времени три убедительные победы. Причём, одна из них стала результатом объединительного боя с украинцем Виктором Постолом, у которого Кроуфорд отобрал мировой титул WBC, присоединив его к своему поясу чемпиона WBO.



Одним из самых сенсационных результатов 2016 года стало поражение на первой минуте боя чемпиона мира по версии IBF россиянина Эдуарда Трояновского от загадочного намибийца Джулиуса Индонго. Ставшим вакантным после оставления его одиозным американцем Эдриеном Бронером мировым титулом WBA обзавёлся в этом году шотландец Рикки Бёрнс.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BN3UWcoDlt4/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Watch out for #Terrencecrawford! This guy is the real deal and the #futureofboxing We wanna see Terrence vs Pacquiao! Who would you like to see take their shot with this top notch #pugilist ?</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Фото опубликовано Roseville Boxing Academy (@rosevilleboxingacademy) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2016-12-11T05:00:26+00:00">Дек 10 2016 в 9:00 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Лёгкие веса. Восхождение новой звезды



В лёгких весах продолжает ярко раскрываться талант двукратного олимпийского чемпиона украинца Василия Ломаченко. В уходящем году «Хай-тек» поднялся из полулёгкого в первый лёгкий вес и обзавёлся там поясом чемпиона мира WBO, отправив в эффектный нокаут его прежнего владельца пуэрториканца Романа «Рокки» Мартинеса. Этой победой Ломаченко установил исторический рекорд по скорости завоевания мировых титулов в двух весах.



А затем Василий успел провести его убедительную защиту, заставив сдаться дотоле непобеждённого грозного ямайского нокаутёра Николаса Уолтерса. Благодаря этим победам Ломаченко в 2016 году ворвался в десятку лучших действующих боксёров вне зависимости от веса. Теперь весной Василий постарается взять реванш за своё единственное поражение на профи-ринге у мексиканца Орландо Салидо. В ближайшем будущем наиболее достойными соперниками Ломаченко называют кубинца Юриоркиса Гамбоа и мексикано-американца Майки Гарсию.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BNXXo9pg8b9/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">#lomachenko</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Фото опубликовано Alessandro Pomponio (@al355andr087) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2016-11-28T19:13:28+00:00">Ноя 28 2016 в 11:13 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Полулёгкие веса. Феномен Фрэмптона и скучающий Ригондо



Полулёгкие и легчайшие веса не так интересны отечественным любителям бокса, как, например, их азиатским или латиноамериканским собратьям по увлечению кулачным искусством. Но и там происходит немало интересных событий. Так, в уходящем году ярко выступил в чемпионских боях в первом полулёгком и полулёгком весах североирландец Карл Фрэмптон, последовательно побив дотоле небитых действующих чемпионов мира — англичанина Скотта Куигга и мексиканца Лео Санта Круса.



В то же время Фрэмптон отказался встречаться в ринге с великолепным кубинским мастером Гильермо Ригондо, предпочтя подняться в весе. Таким образом любители бокса лишились возможности увидеть поединок двух боксёров, носящих одинаковое ринговое прозвище Шакал. Ригондо пока мается в надежде заполучить большие бои, а возраст уже поджимает кубинца.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BCTyxW4IJl_/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Carl Frampton beats Scott Quigg to unify the WBA & IBF super-bantamweight world titles ? #carlframpton #frampton #boxing #worldchampion #scottquigg</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Фото опубликовано Bleacher Report UK (@bleacherreportuk) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2016-02-28T00:08:15+00:00">Фев 27 2016 в 4:08 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Легчайшие и наилегчайшие веса. Лидеры движутся разными курсами



Ну и в самых маленьких весах всё никак не пересекутся дорожки известных мастеров ринга — ставшего в уходящем году чемпионом мира уже в четвёртой для себя весовой категории никарагуанца Романа Гонсалеса, которого многие признают лучшим действующим боксёром мира вне зависимости от веса, обладателя звания чемпиона мира WBO в первом легчайшем весе, талантливого и перспективного японца Наойи Иноуе, а также недавно также перебравшегося в первый легчайший вес бывшего чемпиона мира WBA и WBO в наилегчайшем весе мексиканца Хуана Франциско Эстрады.