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30 декабря 2016, 11:19 | Бокс | Чемпионат.com

Ломаченко — лучший боксёр года по версии HBO, Ковалёв на четвёртом месте

Чемпион мира в первом лёгком весе по версии WBO Василий Ломаченко признан боксёром года по версии американского канала HBO.

Чемпион мира в первом лёгком весе по версии WBO Василий <span class=error>Ломаченко</span> признан боксёром года по версии американского канала HBO. Увеличить
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В 2016 году украинец провёл два боя — 11 июня в Нью-Йорке он встретился с Романом Мартинесом, над которым одержал победу нокаутом в пятом раунде, а 26 ноября в Лас-Вегасе сразился с Николасом Уолтерсом, заставив того капитулировать после седьмого раунда.

Топ-5 боксёров по версии HBO по итогам 2016 года:
1. Василий Ломаченко (Украина)
2. Геннадий Головкин (Казахстан)
3. Андре Уорд (США)
4. Сергей Ковалёв (Россия)
5. Роман Гонсалес (Никарагуа).
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