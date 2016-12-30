Ломаченко — лучший боксёр года по версии HBO, Ковалёв на четвёртом месте
Чемпион мира в первом лёгком весе по версии WBO Василий Ломаченко признан боксёром года по версии американского канала HBO.
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В 2016 году украинец провёл два боя — 11 июня в
Топ-5 боксёров по версии HBO по итогам 2016 года:
1. Василий Ломаченко (Украина)
2. Геннадий Головкин (Казахстан)
3. Андре Уорд (США)
4. Сергей Ковалёв (Россия)
5. Роман Гонсалес (Никарагуа).
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