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В 2016 году украинец провёл два боя — 11 июня в Нью-Йорке он встретился с Романом Мартинесом, над которым одержал победу нокаутом в пятом раунде, а 26 ноября в Лас-Вегасе сразился с Николасом Уолтерсом, заставив того капитулировать после седьмого раунда.



Топ-5 боксёров по версии HBO по итогам 2016 года:

1. Василий Ломаченко (Украина)

2. Геннадий Головкин (Казахстан)

3. Андре Уорд (США)

4. Сергей Ковалёв (Россия)

5. Роман Гонсалес (Никарагуа).