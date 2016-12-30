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https://sport.mail.ru/news/boxing/28302810/
30 декабря 2016, 10:11 | Бокс | Sports.kz

Аллан Фокс: Головкин уничтожит Джейкобса в первых раундах

Обозреватель бокса Аллан Фокс в своей статье для Boxingnews24.com выразил сомнение, что Дэниэл Джейкобс будет самым сильным соперником в карьере Геннадия Головкина, пишет Sports.kz.

Обозреватель бокса <span class=error>Аллан</span> <span class=error>Фокс</span> в своей статье для Boxingnews24.com выразил сомнение что <span class=error>Дэниэл</span> Джейкобс будет самым сильным соперником в карьере Геннадия <span class=error>Головкина</span> пишет Sports.kz. Увеличить
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«Я бы хотел, чтобы Джейкобс стал шагом на уровень выше для Головкина, но я не думаю, что так будет. Мой прогноз — победа Головкина нокаутом в первом или втором раунде. Когда это произойдет, фанаты будут удивляться, почему бой с Джейкобсом был таким легким для GGG. Причиной тому будет являться то, что Дэниэл не имеет какой-либо сопротивляемости ударам. Он недостаточно хорошо держит удар. Когда его бьют — ему больно.

Джейкобс лишь боец, имеющий много побед над соперниками, которые ничего не добились в своей карьере и не добьются. Стоит отдать должное его менеджменту, который привел его на позицию «регулярного» чемпиона мира WBA и благодаря которому он получил хорошо оплачиваемый поединок с Головкиным, но не думаю, что Джейкобс так уж хорош со своим «надутым» резюме.

Любители бокса, несогласные с моим мнением, могут позже признать мою правоту, когда GGG уничтожит Джейкобса в первой паре раундов 18 марта в «Мэдисон Сквер Гарден». Все, что я видел в Джейкобсе за те многие бои, что смотрел — это парня со слабым подбородком, который развалится по частям, когда по нему хорошенько попадут. Если у него получится держаться подальше от Головкина в первом раунде, то он будет убран во втором. Все сводится к тому, как долго он сможет продержаться до того, как Геннадий нанесет свой первый мощный удар, — пишет автор.

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