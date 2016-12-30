Аллан Фокс: Головкин уничтожит Джейкобса в первых раундах

«Я бы хотел, чтобы Джейкобс стал шагом на уровень выше для Головкина, но я не думаю, что так будет. Мой прогноз — победа Головкина нокаутом в первом или втором раунде. Когда это произойдет, фанаты будут удивляться, почему бой с Джейкобсом был таким легким для GGG. Причиной тому будет являться то, что Дэниэл не имеет какой-либо сопротивляемости ударам. Он недостаточно хорошо держит удар. Когда его бьют — ему больно.

Джейкобс лишь боец, имеющий много побед над соперниками, которые ничего не добились в своей карьере и не добьются. Стоит отдать должное его менеджменту, который привел его на позицию «регулярного» чемпиона мира WBA и благодаря которому он получил хорошо оплачиваемый поединок с Головкиным, но не думаю, что Джейкобс так уж хорош со своим «надутым» резюме.

Любители бокса, несогласные с моим мнением, могут позже признать мою правоту, когда GGG уничтожит Джейкобса в первой паре раундов 18 марта в «Мэдисон Сквер Гарден». Все, что я видел в Джейкобсе за те многие бои, что смотрел — это парня со слабым подбородком, который развалится по частям, когда по нему хорошенько попадут. Если у него получится держаться подальше от Головкина в первом раунде, то он будет убран во втором. Все сводится к тому, как долго он сможет продержаться до того, как Геннадий нанесет свой первый мощный удар, — пишет автор.