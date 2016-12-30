Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/28302441/
30 декабря 2016, 10:00 | Бокс | Vesti.kz

Абель Санчес признан лучшим тренером 2016 года по версии Yahoo Sports

Среди его подопечных — Головкин, Гассиев и другие боксеры.

Среди его подопечных — Головкин Гассиев и другие боксеры. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Американский специалист Абель Санчес назван лучшим тренером по версии известного портала Yahoo Sports.

Издание отмечает, что самым известным его подопечным является чемпион мира в среднем весе по версиям WBC, WBA. IBF и IBO Геннадий Головкин из Казахстана, но в этом году проявили себя и другие боксеры Санчеса.

Россиянин Мурат Гассиев (24−0, 17 KO) стал новым чемпионом мира по версии IBF в первом тяжелом весе. Его соотечественник Денис Шафиков (38−2−1, 20 KO) выиграл бой за звание претендента на пояс IBF в легком весе.

Еще один россиянин Константин Пономарев (31−0, 13 KО) и американец Алекса Сауседо (23−0, 14 KO) продолжили беспроигрышную серию в профессионалах. А Энди Руис (29−1−0, 19 KO) из США дошел до титульного боя в тяжелом весе, где лишь решением судей проиграл новозеландцу Джозефу Паркеру.

В борьбе за звание лучшего тренера Санчес обошел 28-летнего британца Шейна Макгигана. Он известен по работе с соотечественником Карлом Фрэмптоном, которого Yahoo Sport назвал лучшим боксером года.

Ранее Санчеса на звание лучшего тренера года номинировали известное издание WorldBoxingNet и Ассоциация американских журналистов, пишущих о боксе (BWAA).
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

Еще 7 новостей  Все новости
30 декабря

Новые "Астана Арланс". Кто пойдет за третьим чемпионством в WSB?

Экс-чемпион IBF сравнил Геннадия Головкина с Брюсом Ли

Во второй половине боя Головкин "шарахнет" Джейкобса - Беленький