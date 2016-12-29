Хаттон несколько раз пытался совершить суицид

«Я пытался покончить с собой несколько раз. Бывало, я ходил в паб, напивался, а потом подолгу сидел дома в тёмной комнате с ножом в руке», — приводит слова Хаттона The Guardian.



Хаттон известен своими боями против россиянина Кости Цзю, филиппинца Мэнни Пакьяо и американца Флойда Мейвезера-младшего. Хаттон победил Цзю решением судей, уступил Пакьяо нокаутом и Мейвезеру техническим нокаутом.