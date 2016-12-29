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29 декабря 2016, 23:23 | Бокс | Чемпионат.com

Хаттон несколько раз пытался совершить суицид

Бывший чемпион мира по версиям IBF, WBA и IBO в первом полусреднем весе Рикки Хаттон рассказал, что неоднократно пытался убить себя.

«Я пытался покончить с собой несколько раз. Бывало, я ходил в паб, напивался, а потом подолгу сидел дома в тёмной комнате с ножом в руке», — приводит слова Хаттона The Guardian.

Хаттон известен своими боями против россиянина Кости Цзю, филиппинца Мэнни Пакьяо и американца Флойда Мейвезера-младшего. Хаттон победил Цзю решением судей, уступил Пакьяо нокаутом и Мейвезеру техническим нокаутом.
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