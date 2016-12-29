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https://sport.mail.ru/news/boxing/28301082/
29 декабря 2016, 22:22 | Бокс | Sports.kz

Тренер Джейкобса назвал соперников американца по спаррингам перед боем с Головкиным

Кит Коннолли, тренер американского боксёра Дэниэла Джейкобса (32−1, 29 КО), в интервью Ring TV рассказал, с кем планирует провести спарринги его подопечный перед выходом на ринг против казахстанца Геннадия Головкина (36−0, 33 КО), сообщает Sports.kz.

Кит <span class=error>Коннолли</span> тренер американского боксёра <span class=error>Дэниэла</span> Джейкобса (32−1 29 КО) в интервью <span class=error>Ring</span> TV рассказал с кем планирует провести <span class=error>спарринги</span> его подопечный перед выходом на ринг против <span class=error>казахстанца</span> Геннадия <span class=error>Головкина</span> (36−0 33 КО) сообщает Sports.kz. Увеличить
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Ожидается, что Джейкобс попробует свои силы в спаррингах с грузином Автандилом Хурцидзе (32−2−2, 21 КО) и украинцами Сергеем Деревянченко (9−0, 7 КО) и Евгением Хитровым (14−0, 12 КО).

— Мы считаем, что они способны повторить стиль Головкина лучше, чем кто-либо ещё. Все они с постсоветского пространства, все они средневесы. Не думаю, что кто-нибудь из топ-10, кроме Дэнни и GGG, сможет соперничать с этими парнями. По причине того, что все они тренировались в бывшей советской любительской системе, у этих ребят схожий стиль и психология. Для Дэнни будет полезно встретиться с ними, — сказал Коннолли.

Бой Головкин — Джейкобс состоится 18 марта на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке.

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