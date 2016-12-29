Тренер Джейкобса назвал соперников американца по спаррингам перед боем с Головкиным

Ожидается, что Джейкобс попробует свои силы в спаррингах с грузином Автандилом Хурцидзе (32−2−2, 21 КО) и украинцами Сергеем Деревянченко (9−0, 7 КО) и Евгением Хитровым (14−0, 12 КО).



— Мы считаем, что они способны повторить стиль Головкина лучше, чем кто-либо ещё. Все они с постсоветского пространства, все они средневесы. Не думаю, что кто-нибудь из топ-10, кроме Дэнни и GGG, сможет соперничать с этими парнями. По причине того, что все они тренировались в бывшей советской любительской системе, у этих ребят схожий стиль и психология. Для Дэнни будет полезно встретиться с ними, — сказал Коннолли.



Бой Головкин — Джейкобс состоится 18 марта на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке.