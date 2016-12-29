Тренер Джейкобса назвал соперников американца по спаррингам перед боем с Головкиным
Кит Коннолли, тренер американского боксёра Дэниэла Джейкобса (32−1, 29 КО), в интервью Ring TV рассказал, с кем планирует провести спарринги его подопечный перед выходом на ринг против казахстанца Геннадия Головкина (36−0, 33 КО), сообщает Sports.kz.
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Ожидается, что Джейкобс попробует свои силы в спаррингах с грузином Автандилом Хурцидзе (32−2−2, 21 КО) и украинцами Сергеем Деревянченко (9−0, 7 КО) и Евгением Хитровым (14−0, 12 КО).
— Мы считаем, что они способны повторить стиль Головкина лучше, чем
Бой Головкин — Джейкобс состоится 18 марта на арене Madison Square Garden в
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