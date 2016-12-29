Британские СМИ назвали Головкина одной из звёзд «блокбастера года»

В материале The Mirror боксёрский год расписан по месяцам. Одним из важнейших событий сентября в этом календаре назван бой Головкина с британцем Келлом Бруком (36−1, 25 КО).



«Отчаявшись найти новый вызов, Брук прыгнул в средний вес и встретился с королём нокаутов Геннадием Головкиным. Он хорошо показывал себя до тех пор, пока его угол не попросил закончить бой из-за существенных повреждений», — пишет издание.



Помимо Головкина, звёздами «блокбастера года» были названы британский боксёр Энтони Джошуа, имеющий 100% нокаутов (18−0, 18 КО) и его соотечественница Никола Адамс, ставшая олимпийской чемпионкой в Рио-де-Жанейро в весовой категории до 51 килограмма.