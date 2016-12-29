Британские СМИ назвали Головкина одной из звёзд «блокбастера года»
Известное британское издание The Mirror отметило казахстанского боксёра Геннадия Головкина (36−0, 33 КО) как одну из ключевых фигур в мире бокса в уходящем году, сообщает Sports.kz.
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В материале The Mirror боксёрский год расписан по месяцам. Одним из важнейших событий сентября в этом календаре назван бой Головкина с британцем Келлом Бруком (36−1, 25 КО).
«Отчаявшись найти новый вызов, Брук прыгнул в средний вес и встретился с королём нокаутов Геннадием Головкиным. Он хорошо показывал себя до тех пор, пока его угол не попросил закончить бой
Помимо Головкина, звёздами «блокбастера года» были названы британский боксёр Энтони Джошуа, имеющий 100% нокаутов (18−0, 18 КО) и его соотечественница Никола Адамс, ставшая олимпийской чемпионкой в
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