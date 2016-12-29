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https://sport.mail.ru/news/boxing/28301000/
29 декабря 2016, 22:06 | Бокс | Sports.kz

Британские СМИ назвали Головкина одной из звёзд «блокбастера года»

Известное британское издание The Mirror отметило казахстанского боксёра Геннадия Головкина (36−0, 33 КО) как одну из ключевых фигур в мире бокса в уходящем году, сообщает Sports.kz.

Известное британское издание The Mirror отметило казахстанского боксёра Геннадия <span class=error>Головкина</span> (36−0 33 КО) как одну из ключевых фигур в мире бокса в уходящем году сообщает Sports.kz. Увеличить
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В материале The Mirror боксёрский год расписан по месяцам. Одним из важнейших событий сентября в этом календаре назван бой Головкина с британцем Келлом Бруком (36−1, 25 КО).

«Отчаявшись найти новый вызов, Брук прыгнул в средний вес и встретился с королём нокаутов Геннадием Головкиным. Он хорошо показывал себя до тех пор, пока его угол не попросил закончить бой из-за существенных повреждений», — пишет издание.

Помимо Головкина, звёздами «блокбастера года» были названы британский боксёр Энтони Джошуа, имеющий 100% нокаутов (18−0, 18 КО) и его соотечественница Никола Адамс, ставшая олимпийской чемпионкой в Рио-де-Жанейро в весовой категории до 51 килограмма.

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