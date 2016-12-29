Лиам Смит: Джошуа нокаутирует Кличко
Бывший чемпион мира по версии WBO в первом среднем весе британец Лиам Смит считает, что чемпион IBF в супертяжёлом весе британец Энтони Джошуа победит нокаутом в поединке против украинца Владимира Кличко.
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Бой состоится 29 апреля в Лондоне на стадионе «Уэмбли».
«Джошуа победит. Он слишком молод, слишком свеж и слишком голоден для Кличко. Кличко приближается к концу своей карьеры, а Джошуа находится на пике. Я считаю, что Энтони Джошуа его нокаутирует», — приводит слова Смита Boxing News.
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