Лиам Смит: Джошуа нокаутирует Кличко

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Бой состоится 29 апреля в Лондоне на стадионе «Уэмбли».



«Джошуа победит. Он слишком молод, слишком свеж и слишком голоден для Кличко. Кличко приближается к концу своей карьеры, а Джошуа находится на пике. Я считаю, что Энтони Джошуа его нокаутирует», — приводит слова Смита Boxing News.