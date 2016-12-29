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https://sport.mail.ru/news/boxing/28300923/
29 декабря 2016, 21:52 | Бокс | Чемпионат.com

Лиам Смит: Джошуа нокаутирует Кличко

Бывший чемпион мира по версии WBO в первом среднем весе британец Лиам Смит считает, что чемпион IBF в супертяжёлом весе британец Энтони Джошуа победит нокаутом в поединке против украинца Владимира Кличко.

Бывший чемпион мира по версии WBO в первом среднем весе британец <span class=error>Лиам</span> <span class=error>Смит</span> считает что чемпион IBF в <span class=error>супертяжёлом</span> весе британец <span class=error>Энтони</span> <span class=error>Джошуа</span> победит нокаутом в поединке против украинца Владимира <span class=error>Кличко</span>. Увеличить
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Бой состоится 29 апреля в Лондоне на стадионе «Уэмбли».

«Джошуа победит. Он слишком молод, слишком свеж и слишком голоден для Кличко. Кличко приближается к концу своей карьеры, а Джошуа находится на пике. Я считаю, что Энтони Джошуа его нокаутирует», — приводит слова Смита Boxing News.
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