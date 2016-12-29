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https://sport.mail.ru/news/boxing/28300751/
29 декабря 2016, 21:23 | Бокс | Sports.kz

СМИ считают, что Шуменов проиграл Хопкинсу из-за уважения

Журналист Boxingnews24.com Эрик Болдуин в своём материале о завершившем карьеру Бернарде Хопкинсе (55−8−2, 32 КО) коснулся его недавнего боя с Бейбутом Шуменовым (17−2, 11 КО), сообщает Sports.kz.

Журналист Boxingnews24.com <span class=error>Эрик</span> <span class=error>Болдуин</span> в своём материале о завершившем карьеру Бернарде Хопкинсе (55−8−2 32 КО) коснулся его недавнего боя с <span class=error>Бейбутом</span> <span class=error>Шуменовым</span> (17−2 11 КО) сообщает Sports.kz. Увеличить
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«Шуменов никогда бы не проиграл Хопкинсу, если бы не относился к нему с таким большим уважением, не атакуя его. Это был как раз тот случай, когда Хопкинс победил благодаря ошибочному плану на бой своего молодого соперника. Шуменов — хороший боец, но он провёл плохой бой, держась на дистанции и не атакуя куда более возрастного Хопкинса», — пишет автор.

Шуменов и Хопкинс провели бой 19 апреля 2014 года в Вашингтоне. Американский боксёр одержал победу раздельным решением судей.

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