СМИ считают, что Шуменов проиграл Хопкинсу из-за уважения

«Шуменов никогда бы не проиграл Хопкинсу, если бы не относился к нему с таким большим уважением, не атакуя его. Это был как раз тот случай, когда Хопкинс победил благодаря ошибочному плану на бой своего молодого соперника. Шуменов — хороший боец, но он провёл плохой бой, держась на дистанции и не атакуя куда более возрастного Хопкинса», — пишет автор.



Шуменов и Хопкинс провели бой 19 апреля 2014 года в Вашингтоне. Американский боксёр одержал победу раздельным решением судей.