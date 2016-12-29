СМИ считают, что Шуменов проиграл Хопкинсу из-за уважения
Журналист Boxingnews24.com Эрик Болдуин в своём материале о завершившем карьеру Бернарде Хопкинсе (55−8−2, 32 КО) коснулся его недавнего боя с Бейбутом Шуменовым (17−2, 11 КО), сообщает Sports.kz.
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«Шуменов никогда бы не проиграл Хопкинсу, если бы не относился к нему с таким большим уважением, не атакуя его. Это был как раз тот случай, когда Хопкинс победил благодаря ошибочному плану на бой своего молодого соперника. Шуменов — хороший боец, но он провёл плохой бой, держась на дистанции и не атакуя куда более возрастного Хопкинса», — пишет автор.
Шуменов и Хопкинс провели бой 19 апреля 2014 года в Вашингтоне. Американский боксёр одержал победу раздельным решением судей.
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