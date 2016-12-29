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https://sport.mail.ru/news/boxing/28300575/
29 декабря 2016, 21:02 | Бокс | Vesti.kz

Дортикос: У Шуменова нет никаких шансов остановить меня на пути к титулу чемпиона мира

Непобежденный кубинский боксер Юниер Дортикос (21−0, 20 КО) в интервью BoxingScene поделился ожиданиями от боя с казахстанцем Бейбутом Шуменовым (17−2, 11 КО).

Ранее казахстанец пообещал наказать кубинца за его слова. Увеличить
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Ранее сам Шуменов объявил, что их поединок пройдет 11 февраля в Майами, но официальное решение пока не принято. В свою очередь Дортикос не против этого варианта, так как в Майами проживает самая большая кубинская диаспора за пределами страны.

«Моя команда поддерживает меня, что делает меня счастливым и уверенным. Бейбут Шуменов говорил очень много и говорил плохие вещи, но дни идут и наша встреча все ближе и ближе.

Я хотел бы боя в Майами, потому что на самом важном поединке в моей карьере смогут присутствовать мои соотечественники и земялки. Я знаю свою цель и у Шуменова нет никаких шансов остановить меня на пути к титулу чемпиона мира, — заявил Дортикос.

Напомним, промоутерские торги по бою Шуменов — Дортикос состоялись в середине ноября в штаб-квартире Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и их выиграла компания Caribbean Promotions, представляющая интересы кубинца. При этом отмечалось, что большую часть денег от торгов получит сторона Шуменова.

Ранее Шуменов рассказал, что собирается провести бой с Дортикосом, поскольку чемпион WBA (Super) россиянин Денис Лебедев (29−2, 22 КО) избегает его, хотя WBA еще в мае обязала их встретиться в течение 120 дней.

В свою очередь Дортикос назвал будущего соперника бумажным чемпионом и бросил ему вызов, призвав «надеть штанишки большого мальчика». В ответ Шуменов пообещал наказать кубинца.

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