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https://sport.mail.ru/news/boxing/28300234/
29 декабря 2016, 20:15 | Бокс | ТАСС

Российский боксер Чеботарев 8 января дебютирует в профессионалах

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Россиянин Артем Чеботарев переходит в профессиональный бокс и дебютирует 8 января в Риге. Об этом ТАСС сообщили организаторы поединка.

«У Артема есть такие планы — провести бой 8 января в Риге», — сказал известный тренер Эдуард Кравцов.

Чеботарев в первом раунде олимпийского турнира в Рио-де- Жанейро уступил азербайджанцу Камрану Шахсуварлы.

28-летний Чеботарев, выступающий в весовой категории до 75 кг, является бронзовым призером чемпионата мира и чемпионом Европы, также четыре раза выигрывал первенство России.
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