Российский боксер Чеботарев 8 января дебютирует в профессионалах

«У Артема есть такие планы — провести бой 8 января в Риге», — сказал известный тренер Эдуард Кравцов.

Чеботарев в первом раунде олимпийского турнира в Рио-де- Жанейро уступил азербайджанцу Камрану Шахсуварлы.

28-летний Чеботарев, выступающий в весовой категории до 75 кг, является бронзовым призером чемпионата мира и чемпионом Европы, также четыре раза выигрывал первенство России.