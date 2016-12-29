Российский боксер Чеботарев 8 января дебютирует в профессионалах
МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Россиянин Артем Чеботарев переходит в профессиональный бокс и дебютирует 8 января в Риге. Об этом ТАСС сообщили организаторы поединка.
«У Артема есть такие планы — провести бой 8 января в Риге», — сказал известный тренер Эдуард Кравцов.
Чеботарев в первом раунде олимпийского турнира в Рио-де- Жанейро уступил азербайджанцу Камрану Шахсуварлы.
28-летний Чеботарев, выступающий в весовой категории до 75 кг, является бронзовым призером чемпионата мира и чемпионом Европы, также четыре раза выигрывал первенство России.
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