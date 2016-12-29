«Этот год был разочаровывающим для Головкина, поэтому задача Лёффлера — найти способ организовать хотя бы три боя в следующем году. Ранее он ясно дал понять, что движется в сторону боя с Канело. На мой взгляд, бои Головкин — Джейкобс и Канело — Чавес, конечно, если и GGG, и Канело победят, — лучшая прелюдия к сентябрьскому супербою», — написал Ким в твиттере.



Головкин вернётся на ринг 18 марта и проведёт бой с американцем Дэниэлом Джейкобсом (32−1, 29 КО). Ожидается, что бой Канело с мексиканцем Хулио Сесаром Чавесом-младшим (49−2−1, 32 КО) состоится 6 мая.