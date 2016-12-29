UCNLive.com: Головкин — Джейкобс и Канело — Чавес — лучшая прелюдия к бою Головкин — Канело
Журналист UCNLive.com Стив Ким считает, что Геннадий Головкин (36−0, 33 КО) и Сауль Альварес «Канело» (48−1−1, 34 КО) выбрали себе хороших соперников перед очным поединком в сентябре, сообщает Sports.kz.
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«Этот год был разочаровывающим для Головкина, поэтому задача Лёффлера — найти способ организовать хотя бы три боя в следующем году. Ранее он ясно дал понять, что движется в сторону боя с Канело. На мой взгляд, бои Головкин — Джейкобс и Канело — Чавес, конечно, если и GGG, и Канело победят, — лучшая прелюдия к сентябрьскому супербою», — написал Ким в твиттере.
Головкин вернётся на ринг 18 марта и проведёт бой с американцем Дэниэлом Джейкобсом (32−1, 29 КО). Ожидается, что бой Канело с мексиканцем Хулио Сесаром
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