Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/28299885/
29 декабря 2016, 19:21 | Бокс | Sports.kz

UCNLive.com: Головкин — Джейкобс и Канело — Чавес — лучшая прелюдия к бою Головкин — Канело

Журналист UCNLive.com Стив Ким считает, что Геннадий Головкин (36−0, 33 КО) и Сауль Альварес «Канело» (48−1−1, 34 КО) выбрали себе хороших соперников перед очным поединком в сентябре, сообщает Sports.kz.

Журналист UCNLive.com <span class=error>Стив</span> <span class=error>Ким</span> считает что Геннадий <span class=error>Головкин</span> (36−0 33 КО) и <span class=error>Сауль</span> Альварес <span class=error>Канело</span> (48−1−1 34 КО) выбрали себе хороших соперников перед очным поединком в сентябре сообщает Sports.kz. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Этот год был разочаровывающим для Головкина, поэтому задача Лёффлера — найти способ организовать хотя бы три боя в следующем году. Ранее он ясно дал понять, что движется в сторону боя с Канело. На мой взгляд, бои Головкин — Джейкобс и Канело — Чавес, конечно, если и GGG, и Канело победят, — лучшая прелюдия к сентябрьскому супербою», — написал Ким в твиттере.

Головкин вернётся на ринг 18 марта и проведёт бой с американцем Дэниэлом Джейкобсом (32−1, 29 КО). Ожидается, что бой Канело с мексиканцем Хулио Сесаром Чавесом-младшим (49−2−1, 32 КО) состоится 6 мая.

Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

Еще 7 новостей  Все новости
29 декабря

Британское СМИ спрогнозировало PPV боя Головкин - Джейкобс

Промоутер Головкина доволен темпом продаж билетов на бой с Джейкобсом

Брендэн Шиннимин: «Надеюсь оправдать ожидания, буду выкладываться и дальше»