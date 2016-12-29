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https://sport.mail.ru/news/boxing/28299504/
29 декабря 2016, 18:39 | Бокс | Sports.kz

Айдар Шарибаев: Моя команда занимается поисками соперника, мы хотим боя с хорошим боксером

27-летний казахстанский боксер-профессионал Айдар Шарибаев рассказал журналисту онлайн-издания «Профи Бокс Казахстана» о своем следующем поединке и планах ближайшее на будущее.

27-летний казахстанский <nobr>боксер-профессионал</nobr> <span class=error>Айдар</span> <span class=error>Шарибаев</span> рассказал журналисту <nobr>онлайн-издания</nobr> Профи Бокс Казахстана о своем следующем поединке и планах ближайшее на будущее. Увеличить
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«Следующий бой планирую провести в конце февраля, — говорит Айдар. — По воле Всевышнего 16 января вылетаю в Майами, там я проведу тренировочные сборы. В Америке проходит очень много боксерских вечеров, и в одном из них я планирую выступить. Моя команда занимается поисками соперника, мы хотим боя с хорошим боксером. Я очень сильно хочу поднять флаг Казахстана перед американской публикой».

Всего на профессиональном ринге Айдар Шарибаев провел 4 боя и во всех одержал убедительные победы, причем 3 из которых завершил досрочно.

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