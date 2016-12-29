Айдар Шарибаев: Моя команда занимается поисками соперника, мы хотим боя с хорошим боксером

«Следующий бой планирую провести в конце февраля, — говорит Айдар. — По воле Всевышнего 16 января вылетаю в Майами, там я проведу тренировочные сборы. В Америке проходит очень много боксерских вечеров, и в одном из них я планирую выступить. Моя команда занимается поисками соперника, мы хотим боя с хорошим боксером. Я очень сильно хочу поднять флаг Казахстана перед американской публикой».



Всего на профессиональном ринге Айдар Шарибаев провел 4 боя и во всех одержал убедительные победы, причем 3 из которых завершил досрочно.