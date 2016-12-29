Айдар Шарибаев: Моя команда занимается поисками соперника, мы хотим боя с хорошим боксером
27-летний казахстанский
боксер-профессионал Айдар Шарибаев рассказал журналисту онлайн-издания «Профи Бокс Казахстана» о своем следующем поединке и планах ближайшее на будущее.
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«Следующий бой планирую провести в конце февраля, — говорит Айдар. — По воле Всевышнего 16 января вылетаю в Майами, там я проведу тренировочные сборы. В Америке проходит очень много боксерских вечеров, и в одном из них я планирую выступить. Моя команда занимается поисками соперника, мы хотим боя с хорошим боксером. Я очень сильно хочу поднять флаг Казахстана перед американской публикой».
Всего на профессиональном ринге Айдар Шарибаев провел 4 боя и во всех одержал убедительные победы, причем 3 из которых завершил досрочно.
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