Джейкобс: Не знал, будет ли организован бой с Головкиным

«В боксе деловая сторона вопроса — сложная часть. Многие фанаты не видят этой стороны, и это сильнее всего разочаровывает. На неё требуется время, и, честно сказать, я не знал, будет ли организован бой, потому что всё это заняло очень много времени.



Я не хотел делить гонорар 75/25, и моя команда справилась с этим наилучшим способом. Команда сделала свою часть, теперь я хочу сделать свою», — цитирует Джейкобса Boxing Scene.