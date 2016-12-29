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29 декабря 2016, 18:25 | Бокс | Чемпионат.com

Джейкобс: Не знал, будет ли организован бой с Головкиным

«Регулярный» чемпион мира в среднем весе по версии WBA Дэнни Джейкобс признался, что сомневался в организации поединка с чемпионом WBA/WBC/IBF Геннадием Головкиным.

Регулярный чемпион мира в среднем весе по версии WBA <span class=error>Дэнни</span> Джейкобс признался что сомневался в организации поединка с чемпионом WBA/WBC/IBF Геннадием <span class=error>Головкиным</span>. Увеличить
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«В боксе деловая сторона вопроса — сложная часть. Многие фанаты не видят этой стороны, и это сильнее всего разочаровывает. На неё требуется время, и, честно сказать, я не знал, будет ли организован бой, потому что всё это заняло очень много времени.

Я не хотел делить гонорар 75/25, и моя команда справилась с этим наилучшим способом. Команда сделала свою часть, теперь я хочу сделать свою», — цитирует Джейкобса Boxing Scene.

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