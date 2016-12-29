8 января Папазов сразится с Баррерой, Чеботарёв дебютирует на профи-ринге
8 января 2017 года в Риге пройдёт боксёрское шоу Tough Fight.
В главном поединке вечера россиянин Фёдор Папазов сразится с мексиканцем Уриэлем Баррерой за титул IBO Intercontinental в лёгком весе.
Также в рамках этого вечера состоится дебют на профессиональном ринге капитана сборной России по боксу на Олимпиаде в
Помимо Папазова и Чеботарёва на ринг выйдут россияне Владимир Терешкин, Сергей Шигашев, Петрос Ананян, Сахиб Усаров, Лендруш Акопян и Руслан Берчук.
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