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https://sport.mail.ru/news/boxing/28298973/
29 декабря 2016, 18:05 | Бокс | Чемпионат.com

8 января Папазов сразится с Баррерой, Чеботарёв дебютирует на профи-ринге

8 января 2017 года в Риге пройдёт боксёрское шоу Tough Fight.

В главном поединке вечера россиянин Фёдор Папазов сразится с мексиканцем Уриэлем Баррерой за титул IBO Intercontinental в лёгком весе.

Также в рамках этого вечера состоится дебют на профессиональном ринге капитана сборной России по боксу на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро Артёма Чеботарёва. Кто станет его соперником пока не объявлено.

Помимо Папазова и Чеботарёва на ринг выйдут россияне Владимир Терешкин, Сергей Шигашев, Петрос Ананян, Сахиб Усаров, Лендруш Акопян и Руслан Берчук.
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