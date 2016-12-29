8 января Папазов сразится с Баррерой, Чеботарёв дебютирует на профи-ринге

В главном поединке вечера россиянин Фёдор Папазов сразится с мексиканцем Уриэлем Баррерой за титул IBO Intercontinental в лёгком весе.



Также в рамках этого вечера состоится дебют на профессиональном ринге капитана сборной России по боксу на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро Артёма Чеботарёва. Кто станет его соперником пока не объявлено.



Помимо Папазова и Чеботарёва на ринг выйдут россияне Владимир Терешкин, Сергей Шигашев, Петрос Ананян, Сахиб Усаров, Лендруш Акопян и Руслан Берчук.