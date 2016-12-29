Штиглиц проведёт защиту титула EBU 18 марта, соперник пока не определён

Соперник Штиглица на предстоящий бой пока не подтверждён, сообщает BoxingScene.



Ранее появилась информация, что за титул EBU с немецким боксёром может поспорить россиянин Игорь Михалкин. Однако промоутер россиянина Эро Сейлан сказал, что ничего не слышал об этом.