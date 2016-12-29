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https://sport.mail.ru/news/boxing/28297687/
29 декабря 2016, 16:13 | Бокс | Чемпионат.com

Штиглиц проведёт защиту титула EBU 18 марта, соперник пока не определён

Чемпион Европы по версии EBU в полутяжёлом весе Роберт Штиглиц проведёт защиту своего титула 18 марта в Германии.

Соперник Штиглица на предстоящий бой пока не подтверждён, сообщает BoxingScene.

Ранее появилась информация, что за титул EBU с немецким боксёром может поспорить россиянин Игорь Михалкин. Однако промоутер россиянина Эро Сейлан сказал, что ничего не слышал об этом.
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