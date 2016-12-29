Ломаченко круче Пакьяо и Головкина. Каким должен быть боксёр года
Украинец Василий Ломаченко стал лучшим боксёром уходящего года, опередив своих более звёздных конкурентов — Пакьяо и Головкина.
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Сегодня мы подводим итоги уходящего года в номинации «Лучший боксёр». По итогам многочисленных ринговых схваток, проходивших во всех частях мира, можно выдвинуть немало достойных этого звания мастеров благородного кулачного искусства. Но мы остановили свой выбор на шести кандидатурах: американце Терренсе Кроуфорде, британце Карле Фрэмптоне, украинце Василии Ломаченко, никарагуанце Романе Гонсалесе, казахстанце Геннадии Головкине и филиппинце Мэнни Пакьяо.
Номинанты
Мэнни Пакьяо
38-летний суперзвёздный филиппинский ветеран Мэнни Пакьяо (59−6−2, 38 KO) ранее неоднократно признавался лучшим бойцом года. Претендовал он на это звание и в этот раз. В уходящем году Пакмэн оформил две достойные победы над противниками мирового чемпионского уровня. В апреле Мэнни впервые вышел на ринг с момента поражения Флойду
Сразу после этого Мэнни объявил об уходе с ринга, обосновав это тем, что ему нужно сосредоточиться на работе в сенате Филиппин, в который он был незадолго до этого избран. Однако позднее Пакьяо всё же решил вернуться в бокс, заявив, что ему очень сложно обходиться без этого вида спорта. И в ноябре филиппинец сошёлся в ринге с
Роман Гонсалес
Один из лучших действующих боксёров мира вне зависимости от веса 29-летний никарагуанец Роман Гонсалес (46−0−0, 38 KO) в этом году оформил чемпионство уже в четвёртом для себя дивизионе, превзойдя достижение своего легендарного земляка Алексиса Аргуэлло. Этот до сих пор непобеждённый, грозный «мухач» в апреле без проблем, в абсолютно одностороннем бою разгромил по очкам пуэрториканца Маквилльямса Арройо, который известен тем, что в любителях становился чемпионом мира и участвовал в Олимпийских играх. Тогда Роман защитил принадлежавший ему мировой титул WBC в наилегчайшем весе.
Но главным достижением Гонсалеса в уходящем году стала одержанная им в сентябре победа над чемпионом мира WBC в первом легчайшем весе, дотоле небитым мексиканцем Карлосом Куадрасом. Явно превосходивший Гонсалеса в габаритах чемпион не смог помешать маститому никарагуанцу стать обладателем мирового титула в уже четвёртой для него весовой категории. Тот поединок Роман выиграл по очкам единогласным решением судей. Самое авторитетное издание в мире бокса — журнала The Ring —
Карл Фрэмптон
29-летний североирландец Карл Фрэмптон (23−0−0, 14 KO) также одержал в этом году две победы в чемпионских боях в двух весовых категориях. Причём один из этих поединков имел статус объединительного, а оба его соперника не имели поражений на
А в июле в
Геннадий Головкин
34-летний казахстанский нокаутёр Геннадий Головкин (36−0−0, 33 KO) также провёл в уходящем году два победных боя, привычно очень уверенно разобравшись со своими соперниками. Обе победы Головкин оформил досрочно — ещё до экватора отведённой регламентом дистанции. Единственный минус, что соперники Геннадия не обладали громкими именами. Вернее, британец Келл Брук является довольно известным действующим чемпионом мира, но боксирует на две категории ниже Головкина. Итак, в апреле казахстанец расправился всего за два неполных раунда с дотоле не знавшим горечи поражений на
А в сентябре Геннадий отправился в логово англичанина Келла Брука — на знаменитую лондонскую арену O2. Ради боя с Головкиным являющийся чемпионом мира по версии IBF в полусреднем весе британец решился подняться в средний вес. Однако ничем хорошим для амбициозного Брука это не кончилось. По итогам неполных пяти раундов Геннадий серьёзно повредил лицевые кости оппонента и в очередной раз успешно защитил свои многочисленные мировые титулы. Секунданты англичанина, свидетельствуя о капитуляции, вынуждены были выбросить в ринг белое полотенце.
Терренс Кроуфорд
29-летний доселе не знающий поражений на
А затем Терренс вышел на унификационный бой с владевшим на то время поясом чемпиона мира WBC украинцем Виктором Постолом. Чернокожий американец уверенно разделался с дотоле непобеждённым оппонентом, дважды по ходу боя отправив его в нокдаун и завершив схватку убедительной победой по очкам единогласным решением судей. И закрыл этот очередной успешный для себя год Кроуфорд ещё одной разгромной победой — над
Победитель
Василий Ломаченко
Ну, а победителем в рассматриваемой номинации, на наш взгляд, является 28-летний украинец Василий Ломаченко (7−1−0, 5 KO), который на протяжении 2016 года одержал две убедительные досрочные победы над соперниками мирового чемпионского уровня. Причём развязка одного из этих поединков вправе претендовать ещё и на звание лучшего нокаута года. Стремительно ворвавшийся в мир профессионального бокса двукратный олимпийский чемпион в июне сумел установить исторический рекорд, оформив мировое чемпионство в двух весовых категориях всего за семь боёв.
Тогда соперником Василия был матёрый пуэрториканский боец Роман «Рокки» Мартинес. Однако оказать
А в ноябре состоялся ожидаемый многими специалистами и любителями бокса поединок Ломаченко против дотоле непобеждённого, считающегося грозным нокаутёром ямайца Николаса Уолтерса. Однако упорного противостояния в их бою не вышло. Начальные раунды Василий потратил на разведку, а ближе к экватору схватки начал взвинчивать обороты. И его оппонент «посыпался» как физически, так и ментально. Пометавшись в 7-м раунде по углам ринга от агрессивных наскоков Ломаченко, после окончания этой трёхминутки Уолтерс отказался от продолжения боя. Таким образом, Василий провёл первую защиту нового титула и утвердил себя в статусе одного из лучших боксёров мира вне зависимости от веса.
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