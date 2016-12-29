Ломаченко круче Пакьяо и Головкина. Каким должен быть боксёр года

Сегодня мы подводим итоги уходящего года в номинации «Лучший боксёр». По итогам многочисленных ринговых схваток, проходивших во всех частях мира, можно выдвинуть немало достойных этого звания мастеров благородного кулачного искусства. Но мы остановили свой выбор на шести кандидатурах: американце Терренсе Кроуфорде, британце Карле Фрэмптоне, украинце Василии Ломаченко, никарагуанце Романе Гонсалесе, казахстанце Геннадии Головкине и филиппинце Мэнни Пакьяо.



Номинанты



Мэнни Пакьяо



38-летний суперзвёздный филиппинский ветеран Мэнни Пакьяо (59−6−2, 38 KO) ранее неоднократно признавался лучшим бойцом года. Претендовал он на это звание и в этот раз. В уходящем году Пакмэн оформил две достойные победы над противниками мирового чемпионского уровня. В апреле Мэнни впервые вышел на ринг с момента поражения Флойду Мейвезеру-младшему. Тогда в завершившей трилогию схватке Пакьяо уверенно одолел своего старого соперника — американца Тимоти Брэдли, одержав победу по очкам единогласным решением судей и развеяв даже малейшие сомнения в своём превосходстве над этим оппонентом.



Сразу после этого Мэнни объявил об уходе с ринга, обосновав это тем, что ему нужно сосредоточиться на работе в сенате Филиппин, в который он был незадолго до этого избран. Однако позднее Пакьяо всё же решил вернуться в бокс, заявив, что ему очень сложно обходиться без этого вида спорта. И в ноябре филиппинец сошёлся в ринге с мексикано-американцем Джесси Варгасом, который на то время владел поясом чемпиона мира WBO в полусреднем весе. Итогом противостояния стала убедительная победа Пакмэна по очкам единогласным решением судей и завоевание в его богатую чемпионскую коллекцию ещё одного мирового титула.



Роман Гонсалес



Один из лучших действующих боксёров мира вне зависимости от веса 29-летний никарагуанец Роман Гонсалес (46−0−0, 38 KO) в этом году оформил чемпионство уже в четвёртом для себя дивизионе, превзойдя достижение своего легендарного земляка Алексиса Аргуэлло. Этот до сих пор непобеждённый, грозный «мухач» в апреле без проблем, в абсолютно одностороннем бою разгромил по очкам пуэрториканца Маквилльямса Арройо, который известен тем, что в любителях становился чемпионом мира и участвовал в Олимпийских играх. Тогда Роман защитил принадлежавший ему мировой титул WBC в наилегчайшем весе.



Но главным достижением Гонсалеса в уходящем году стала одержанная им в сентябре победа над чемпионом мира WBC в первом легчайшем весе, дотоле небитым мексиканцем Карлосом Куадрасом. Явно превосходивший Гонсалеса в габаритах чемпион не смог помешать маститому никарагуанцу стать обладателем мирового титула в уже четвёртой для него весовой категории. Тот поединок Роман выиграл по очкам единогласным решением судей. Самое авторитетное издание в мире бокса — журнала The Ring — по-прежнему определяет ставит Гонсалеса на первую строчку в рейтинге лучших боксёров мира вне зависимости от веса.



Карл Фрэмптон



29-летний североирландец Карл Фрэмптон (23−0−0, 14 KO) также одержал в этом году две победы в чемпионских боях в двух весовых категориях. Причём один из этих поединков имел статус объединительного, а оба его соперника не имели поражений на профи-ринге и существенно превосходили его в габаритах. В феврале обладавший мировым титулом IBF в первом полулёгком весе Фрэмптон сошёлся в ринге с англичанином Скоттом Куиггом, который на то время владел поясом чемпиона мира WBA в этом же дивизионе. Проходившая на территории Куигга интригующая унификационная схватка завершилась победой Карла по очкам разделённым решением судей.



А в июле в Нью-Йорке Фрэмптон вышел на бой против чемпионившего уже в третьей весовой категории известного мексиканца Лео Санта Круса, который считался фаворитом этого противостояния. Однако благодаря высокой ручной скорости и маневренности, а также отличной технической выучке Карлу удалось переиграть оппонента и в итоге праздновать победу по очкам решением большинства судей. Таким образом, завоевав мировой титул суперчемпиона WBA в полулёгком весе, Фрэмптон стал первым в истории чемпионом мира по профи-боксу в двух весовых категориях из Северной Ирландии.



Геннадий Головкин



34-летний казахстанский нокаутёр Геннадий Головкин (36−0−0, 33 KO) также провёл в уходящем году два победных боя, привычно очень уверенно разобравшись со своими соперниками. Обе победы Головкин оформил досрочно — ещё до экватора отведённой регламентом дистанции. Единственный минус, что соперники Геннадия не обладали громкими именами. Вернее, британец Келл Брук является довольно известным действующим чемпионом мира, но боксирует на две категории ниже Головкина. Итак, в апреле казахстанец расправился всего за два неполных раунда с дотоле не знавшим горечи поражений на профи-ринге американцем Домиником Уэйдом.



А в сентябре Геннадий отправился в логово англичанина Келла Брука — на знаменитую лондонскую арену O2. Ради боя с Головкиным являющийся чемпионом мира по версии IBF в полусреднем весе британец решился подняться в средний вес. Однако ничем хорошим для амбициозного Брука это не кончилось. По итогам неполных пяти раундов Геннадий серьёзно повредил лицевые кости оппонента и в очередной раз успешно защитил свои многочисленные мировые титулы. Секунданты англичанина, свидетельствуя о капитуляции, вынуждены были выбросить в ринг белое полотенце.



Терренс Кроуфорд



29-летний доселе не знающий поражений на профи-ринге американец Терренс Кроуфорд (30−0−0, 21 KO) является единственным в этом списке боксёром, который провёл в 2016 году три официальных поединка. Все они были чемпионскими, но один из них носил ещё и статус объединительного боя. Сначала в феврале Кроуфорд за пять неполных раундов убедительно разобрал соотечественника Хенри Ланди, в очередной раз успешно защитив принадлежащий ему мировой титул WBO в первом полусреднем весе.



А затем Терренс вышел на унификационный бой с владевшим на то время поясом чемпиона мира WBC украинцем Виктором Постолом. Чернокожий американец уверенно разделался с дотоле непобеждённым оппонентом, дважды по ходу боя отправив его в нокдаун и завершив схватку убедительной победой по очкам единогласным решением судей. И закрыл этот очередной успешный для себя год Кроуфорд ещё одной разгромной победой — над мексикано-американцем Джоном Молиной-младшим, которого он остановил в 8-м раунде.



Победитель



Василий Ломаченко



Ну, а победителем в рассматриваемой номинации, на наш взгляд, является 28-летний украинец Василий Ломаченко (7−1−0, 5 KO), который на протяжении 2016 года одержал две убедительные досрочные победы над соперниками мирового чемпионского уровня. Причём развязка одного из этих поединков вправе претендовать ещё и на звание лучшего нокаута года. Стремительно ворвавшийся в мир профессионального бокса двукратный олимпийский чемпион в июне сумел установить исторический рекорд, оформив мировое чемпионство в двух весовых категориях всего за семь боёв.



Тогда соперником Василия был матёрый пуэрториканский боец Роман «Рокки» Мартинес. Однако оказать какого-либо внятного сопротивления Ломаченко он оказался не в силах. И закономерным исходом их противостояния стал эффектный нокаут, в который украинский боксёр отправил своего визави в 5-м раунде. Таким образом, к ранее завоёванному мировому титулу WBO в полулёгкой весовой категории Василий присовокупил чемпионский пояс этой же федерации в первом лёгком весе.



А в ноябре состоялся ожидаемый многими специалистами и любителями бокса поединок Ломаченко против дотоле непобеждённого, считающегося грозным нокаутёром ямайца Николаса Уолтерса. Однако упорного противостояния в их бою не вышло. Начальные раунды Василий потратил на разведку, а ближе к экватору схватки начал взвинчивать обороты. И его оппонент «посыпался» как физически, так и ментально. Пометавшись в 7-м раунде по углам ринга от агрессивных наскоков Ломаченко, после окончания этой трёхминутки Уолтерс отказался от продолжения боя. Таким образом, Василий провёл первую защиту нового титула и утвердил себя в статусе одного из лучших боксёров мира вне зависимости от веса.