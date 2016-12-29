Пятое место табели о рангах издание отдало чемпиону мира в среднем весе Геннадию Головкину. Позиции боксеров определялись методом голосования девяти авторов журнала. Отметим, что пока не были опубликованы первые две строчки ТОП-10.

«В целом 2016 год был разочаровывающим для Головкина, хотя в значительной степени это случилось из-за обстоятельств, от него не зависящих. Неудача в заманивании на ринг Сауля Альвареса, а также неспособность быстро согласовать условия с Дэниэлом Джейкобсом оставили обычно активного Головкина всего с двумя боями в 2016-м: нокаут Доминика Уэйда во втором раунде и досрочная победа над поднявшимся в среднюю категорию чемпионом мира IBF в полусреднем весе Келлом Бруком. Другие потенциальные противостояния с Крисом Юбэнком-младшим и Билли Джо Сондерсом также сорвались.

2017 может стать годом, когда GGG поднимется к вершине рейтинга P4P. В марте он наконец столкнется с Джейкобсом, наиболее опасным из доступных для него средневесов. В случае победы над «Чудо-человеком» для GGG вырисовывается поединок с Канело в сентябре, если все условия будут согласованы. Если он победит и в этом бою, его уровень взлетит выше крыши. В апреле ему исполнится 35, так что в 2017 году ему нужны будут эти определяющие для его карьеры бои, — написано в материале.

Обнародованная на данный момент часть рейтинга выглядит так:

3. Сергей Ковалев

4. Василий Ломаченко

5. Геннадий Головкин

6. Теренс Кроуфорд

7. Гильермо Ригондо

8. Мэнни Пакьяо

9. Карл Фрэмптон

10. Сауль Альварес.