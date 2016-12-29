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https://sport.mail.ru/news/boxing/28295760/
29 декабря 2016, 14:09 | Бокс | Sports.kz

Головкин — пятый в рейтинге P4P по версии журнала Boxing Monthly

Сайт журнала Boxing Monthly на протяжении рождественских и новогодних праздников ведет обратный отсчет десяти лучших боксеров независимо от весовой категории (pound-for-pound) по итогам 2016 года, пишет Sports.kz.

Сайт журнала Boxing Monthly на протяжении рождественских и новогодних праздников ведет обратный отсчет десяти лучших боксеров независимо от весовой категории (pound-for-pound) по итогам 2016 года пишет Sports.kz. Увеличить
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Пятое место табели о рангах издание отдало чемпиону мира в среднем весе Геннадию Головкину. Позиции боксеров определялись методом голосования девяти авторов журнала. Отметим, что пока не были опубликованы первые две строчки ТОП-10.

«В целом 2016 год был разочаровывающим для Головкина, хотя в значительной степени это случилось из-за обстоятельств, от него не зависящих. Неудача в заманивании на ринг Сауля Альвареса, а также неспособность быстро согласовать условия с Дэниэлом Джейкобсом оставили обычно активного Головкина всего с двумя боями в 2016-м: нокаут Доминика Уэйда во втором раунде и досрочная победа над поднявшимся в среднюю категорию чемпионом мира IBF в полусреднем весе Келлом Бруком. Другие потенциальные противостояния с Крисом Юбэнком-младшим и Билли Джо Сондерсом также сорвались.

2017 может стать годом, когда GGG поднимется к вершине рейтинга P4P. В марте он наконец столкнется с Джейкобсом, наиболее опасным из доступных для него средневесов. В случае победы над «Чудо-человеком» для GGG вырисовывается поединок с Канело в сентябре, если все условия будут согласованы. Если он победит и в этом бою, его уровень взлетит выше крыши. В апреле ему исполнится 35, так что в 2017 году ему нужны будут эти определяющие для его карьеры бои, — написано в материале.

Обнародованная на данный момент часть рейтинга выглядит так:
3. Сергей Ковалев
4. Василий Ломаченко
5. Геннадий Головкин
6. Теренс Кроуфорд
7. Гильермо Ригондо
8. Мэнни Пакьяо
9. Карл Фрэмптон
10. Сауль Альварес.

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