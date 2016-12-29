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Победитель Олимпийских игр в Рио-2016 боксер Данияр Елеусинов, сыгравший в предновогодней комедии «Навстречу мечте», рассказал о своих перспективах в шоу-бизнесе. В беседе с корреспондентом Vesti.kz он сообщил, почему считает минувший год самым успешным.

— Этот год для меня был самый удачный. Я выиграл олимпийское «золото», о котором мечтал всю жизнь. Конечно, не собираюсь на этом останавливаться, но отмечу, что год был плодотворным, — отметил Елеусинов.

— Вы решили остаться в любителях. Не думаете перейти в профи?

— Это такой вопрос, наверняка никто не знает. Возможно, я уйду. Возможно, я останусь. Я еще ничего не решил.

— В твиттере AIBA прошло голосование на звание лучшего боксера года. Вас опередил Хасанбой Дусматов из Узбекистана. Как Вы отреагировали?

— Особой обиды не было. Но создается впечатление, будто они там контролировали это голосование. Это мое личное мнение.

— Как Вы относитесь к деньгам?

— Мы — спортсмены, для нас не только заработок имеет значение. В первую очередь мы добиваемся результатов за себя, за страну. Меня не интересовало, сколько получают олимпийские чемпионы — это просто была моя детская мечта. Бесспорно, это приятно, когда твой труд оценивают, как полагается. Государство нас поддерживает в финансовом плане. Все это благодаря отношению президента страны к спорту. Ведь он сам раньше занимался спортом. К тому же наше руководство делает все условия — спасибо им большое.

— Если Вам поступит предложение попробовать себя в шоу-бизнесе, как Вы это воспримете?

— Шоу-бизнес? Почему бы не попробовать? Конечно, если это будет временно. А так я считаю, что каждый человек должен заниматься тем, что получается у него лучше всего.

— Чего лично Вы ожидаете от следующего года?

— На следующий год ничего грандиозного у нас в планах нет. Не осталось такого турнира, где я бы не участвовал. Возможно, поедем на чемпионаты Азии и мира или будем готовиться на других турнирах. Все будет ясно в следующем году. До Олимпиады еще есть время.

— Чего пожелаете казахстанцам?

— Желаю всем казахстанцам добра и мира. Мы народ многонациональный. Как говорил наш Президент, у нас в стране должны быть мир и благополучие. Каждой семье — здоровья и счастья, чтобы все достигали своих целей.

Напомним, Данияр Елеусинов сыграл одну из ролей в предновогодней комедии «Навстречу мечте». Подробный репортаж с предпоказа фильма вы можете увидеть здесь.