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https://sport.mail.ru/news/boxing/28295298/
29 декабря 2016, 13:31 | Бокс | Чемпионат.com

Кличко — Энтони: Помни, что я могу нокаутировать с обеих рук

Экс-чемпион мира в супертяжёлом весе Владимир Кличко напомнил обладателю пояса IBF Энтони Джошуа о том, что обладает тяжёлым ударом с обеих рук.

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29 апреля этим боксёрам предстоит провести бой в Лондоне, на кону помимо титула IBF будут стоять вакантные пояса WBA и IBO.

«Я думаю, что тренеры и бойцы изучали мой стиль, и они знают, что я могу нокаутировать с обеих рук. Я демонстрировал это много раз. У меня богатый арсенал, одно из моих основных оружий — джеб. Всё зависит от того, как Энтони позволит мне использовать мой арсенал и какое оружие я выберу.

С возрастом я стал быстрее, моя выносливость улучшилась. До сих пор я наблюдаю прогресс. Я до сих пор говорю команде: «Вы, ребята, лучше скажите мне, когда увидите, что я замедлился, потому что сам я могу этого не почувствовать», — цитирует Кличко BoxingScene.

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