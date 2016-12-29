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https://sport.mail.ru/news/boxing/28295066/
29 декабря 2016, 13:27 | Бокс | Советский спорт

Допинг-проба Алояна оказалась положительной из-за капель в нос

Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Владимир Уйба рассказал, почему допинг проба российского боксера Миши Алояна оказалась положительной.

Глава Федерального <nobr>медико-биологического</nobr> агентства (<span class=error>ФМБА</span>) Владимир <span class=error>Уйба</span> рассказал почему допинг проба российского боксера Миши <span class=error>Алояна</span> оказалась положительной. Увеличить
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— Есть же вещи, когда спортсмен говорит — я ошибся. Наш боксер — у него действительно заболевание, при котором постоянная заложенность носа, он принимает эфедриновые препараты, сосудосуживающие, чтобы на ринге дышать. Действительно этого нельзя было делать, но человек автоматически прыснул себе в нос… Можно же посмотреть — он принимал именно этот препарат, мы показали это. Но никого не волнует, что он прыснул, чтобы выйти на ринг — иначе дышать не мог. Это терапевтическое исключение (TUE) в чистом виде, но у нас не принимают (заявку на него)! Говорят — вы его лечите, пусть он выходит на ринг без капель, содержащих эфедрин. Всем разрешают то, о чем мы даже думать не можем.

Мы в Рио-де-Жанейро рекордсмены как сборная (по количеству проб), у нас взяли в три раза больше анализов, чем у любой страны. Но несчастный Алоян с каплями… Это смешно и больно. Он не принимал наркотики, гормоны, прыснул два раза, потому что дышать не мог. Это нужно чисто по-человечески понимать. Можно вынести порицание, доктора поругать. Но подход-то — забрать медаль, ошельмовать — «он — допинг». Двойные стандарты сегодня, — сказал Уйба.

Напомним, серебряный призер Рио Миша Алоян 8 декабря был лишен награды из-за положительной допинг-пробы, взятой во время соревнований 21 августа в Бразилии. Проба А выявила наличие в организме спортсмена препарата туаминогептана, который считается стимулятором.
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