Допинг-проба Алояна оказалась положительной из-за капель в нос
Глава Федерального
медико-биологического агентства (ФМБА) Владимир Уйба рассказал, почему допинг проба российского боксера Миши Алояна оказалась положительной.
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Видимо, что-то случилось...
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— Есть же вещи, когда спортсмен говорит — я ошибся. Наш боксер — у него действительно заболевание, при котором постоянная заложенность носа, он принимает эфедриновые препараты, сосудосуживающие, чтобы на ринге дышать. Действительно этого нельзя было делать, но человек автоматически прыснул себе в нос… Можно же посмотреть — он принимал именно этот препарат, мы показали это. Но никого не волнует, что он прыснул, чтобы выйти на ринг — иначе дышать не мог. Это терапевтическое исключение (TUE) в чистом виде, но у нас не принимают (заявку на него)! Говорят — вы его лечите, пусть он выходит на ринг без капель, содержащих эфедрин. Всем разрешают то, о чем мы даже думать не можем.
Мы в
Напомним, серебряный призер Рио Миша Алоян 8 декабря был лишен награды
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