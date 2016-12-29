Хуан Мануэль Маркес не торопится с возвращением на ринг

По словам мексиканца, этот простой в основном продиктован травмой колена, после которой он всё ещё восстанавливается.



«Потихоньку моя реабилитация продвигается. Колено ещё представляет угрозу, но главное, что уже нет никакой боли и воспаления. А это то, что нужно. Я должен быть терпеливым, так как не хочу выходить на ринг ради того, чтобы просто выйти или заработать денег. Я хочу дать болельщикам хороший бой, большое шоу. Это то, что всегда характеризовало меня», — цитирует Маркеса BoxingScene.