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https://sport.mail.ru/news/boxing/28295061/
29 декабря 2016, 13:25 | Бокс | Чемпионат.com

Хуан Мануэль Маркес не торопится с возвращением на ринг

Экс-чемпион мира в четырёх весовых категориях Хуан Мануэль Маркес не обеспокоен длительным простоем перед возможным возвращением на ринг.

По словам мексиканца, этот простой в основном продиктован травмой колена, после которой он всё ещё восстанавливается.

«Потихоньку моя реабилитация продвигается. Колено ещё представляет угрозу, но главное, что уже нет никакой боли и воспаления. А это то, что нужно. Я должен быть терпеливым, так как не хочу выходить на ринг ради того, чтобы просто выйти или заработать денег. Я хочу дать болельщикам хороший бой, большое шоу. Это то, что всегда характеризовало меня», — цитирует Маркеса BoxingScene.
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