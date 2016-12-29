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https://sport.mail.ru/news/boxing/28294092/
29 декабря 2016, 12:15 | Бокс | Sports.kz

Потенциальный соперник Головкина Альварес вернулся к тренировкам

Мексиканский боксёр Сауль Альварес (48−1−1, 34 КО), владеющий титулом чемпиона мира в первом среднем весе (154 фунта) по версии WBO, возобновил тренировки и уже способен работать правой рукой, которую травмировал в сентябре текущего года в бою с Лиамом Смитом. Следующий бой Альвареса запланирован на 6 мая, однако его оппонент на предстоящий бой пока не известен.

Мексиканский боксёр <span class=error>Сауль</span> Альварес (48−1−1 34 КО) владеющий титулом чемпиона мира в первом среднем весе (154 фунта) по версии WBO возобновил тренировки и уже способен работать правой рукой которую травмировал в сентябре текущего года в бою с <span class=error>Лиамом</span> <span class=error>Смитом</span>. Следующий бой Альвареса запланирован на 6 мая однако его оппонент на предстоящий бой пока не известен. Увеличить
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Ходят слухи, что Альварес может провести бой со своим соотечественником Хулио Сезаром Чавесом-младшим в промежуточном весе — 165 фунтов. Команды обоих боксёров устраивает этот промежуточный вес, остаётся решить вопрос с финансовой составляющей. Чавесу предложили за бой $ 6 млн, и он ещё не дал своего ответа. Также у мексиканца есть предварительная договоренность о встрече с Геннадием Головкиным в сентябре.

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