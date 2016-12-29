Потенциальный соперник Головкина Альварес вернулся к тренировкам
Мексиканский боксёр Сауль Альварес (48−1−1, 34 КО), владеющий титулом чемпиона мира в первом среднем весе (154 фунта) по версии WBO, возобновил тренировки и уже способен работать правой рукой, которую травмировал в сентябре текущего года в бою с Лиамом Смитом. Следующий бой Альвареса запланирован на 6 мая, однако его оппонент на предстоящий бой пока не известен.
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Ходят слухи, что Альварес может провести бой со своим соотечественником Хулио Сезаром
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