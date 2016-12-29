Американский журналист назвал, что может погубить Альвареса в бою с Головкиным

«Проблема Канело в том, что он устает, когда боксирует изо всех сил, и ему бывает нужно отдыхать на канатах. Эти передышки выходили ему боком в боях с Флойдом Мейвезером, Эрисланди Ларой и Остином Траутом. Если он не повысит свои кондиции до поединка с Головкиным, то окажется разорван на канатах. Если Канело пойдет на канаты в бою с Головкиным, то окажется в нокауте. Я не думаю, что его тренер выбросит на ринг полотенце, как наставник Келла Брука, но не удивлюсь, если это сделает Оскар Де Ла Хойя, ведь Альварес является флагманом Golden Boy. Они не могут допустить, чтобы Головкин его прикончил. Канело все еще может приносить кучу денег, борясь с посредственными соперниками, вроде Джеймса Киркленда и Лиама Смита или стариков, вроде Мигеля Котто», — написал автор.