Уайлдер: В бою с Вавжиком покажу лучшее, на что способен
Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе Деонтей Уайлдер (37−0, 36 KO) дал комментарий к предстоящему бою с поляком Анджеем Вавжиком (33−1−0, 19 КО).
«Я очень воодушевлён предстоящей пятой защитой титула, которую проведу перед своими болельщиками на “Легаси-арене” в Бирмингеме 25 февраля. Это всегда весело — показать свои таланты перед домашними болельщиками. Это возможность, которой я с нетерпением жду, и это заставит показать меня лучшее, на что я способен. Я здоров и готов показать фантастическое шоу», — цитирует Уайлдера Fightnews.
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