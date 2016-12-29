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https://sport.mail.ru/news/boxing/28292824/
29 декабря 2016, 11:07 | Бокс | Чемпионат.com

Уайлдер: В бою с Вавжиком покажу лучшее, на что способен

Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе Деонтей Уайлдер (37−0, 36 KO) дал комментарий к предстоящему бою с поляком Анджеем Вавжиком (33−1−0, 19 КО).

«Я очень воодушевлён предстоящей пятой защитой титула, которую проведу перед своими болельщиками на “Легаси-арене” в Бирмингеме 25 февраля. Это всегда весело — показать свои таланты перед домашними болельщиками. Это возможность, которой я с нетерпением жду, и это заставит показать меня лучшее, на что я способен. Я здоров и готов показать фантастическое шоу», — цитирует Уайлдера Fightnews.
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