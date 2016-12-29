Сауль Альварес возобновил тренировки

Ходят слухи, что Альварес может провести бой со своим соотечественником Хулио Сезаром Чавесом-младшим в промежуточном весе — 165 фунтов. Команды обоих боксёров устраивает этот промежуточный вес, остаётся решить вопрос с финансовой составляющей. Чавесу предложили за бой $ 6 млн, и он ещё не дал своего ответа.