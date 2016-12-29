Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/28292650/
29 декабря 2016, 10:43 | Бокс | Чемпионат.com

Сауль Альварес возобновил тренировки

Мексиканский боксёр Сауль Альварес (48−1−1, 34 КО), владеющий титулом чемпиона мира в первом среднем весе (154 фунта) по версии WBO, возобновил тренировки и уже способен работать правой рукой, которую травмировал в сентябре текущего года в бою с Лиамом Смитом. Следующий бой Альвареса запланирован на 6 мая, однако его оппонент на предстоящий бой пока не известен.

Ходят слухи, что Альварес может провести бой со своим соотечественником Хулио Сезаром Чавесом-младшим в промежуточном весе — 165 фунтов. Команды обоих боксёров устраивает этот промежуточный вес, остаётся решить вопрос с финансовой составляющей. Чавесу предложили за бой $ 6 млн, и он ещё не дал своего ответа.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

Еще 7 новостей  Все новости
22 декабря

Международный союз биатлонистов временно отстранил двух российских спортсменов

Калиниченко: Дзюба, будь мужиком — скажи, что с тобой сделали в «Спартаке»

В Красноярске совершено вооружённое нападение на киберспортсмена