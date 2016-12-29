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https://sport.mail.ru/news/boxing/28292465/
29 декабря 2016, 10:17 | Бокс | Чемпионат.com

Гарсия: Если Ломаченко поднимется в 135 фунтов, у нас будет бой

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Майки Гарсия (35−0−0, 29 КО) готов встретиться на ринге с чемпионом мира WBО в первом лёгком весе Василием Ломаченко, если тот поднимется в категорию лёгкого веса.

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Майки <span class=error>Гарсия</span> (35−0−0 29 КО) готов встретиться на ринге с чемпионом мира <span class=error>WBО</span> в первом лёгком весе Василием <span class=error>Ломаченко</span> если тот поднимется в категорию лёгкого веса. Увеличить
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28 января Гарсии предстоит провести бой в Лас-Вегасе против чемпиона мира WBC в лёгком весе Деяна Златичанина (22−0−0, 15 КО).

«Он сильный и опасный боец, обладающий тяжёлым ударом. Другие боксёры не хотят драться с ним. Он представляет собой угрозу, он не знает поражений, он молод и жаждет успеха.
Многие люди выбирают себе наилегчайший путь к чемпионству. Я не из таких, мне нужны вызовы. Я уже говорил, что если Ломаченко поднимется в 135 фунтов, мы сразимся. Если Боб Арум и менеджер Ломаченко не хотят этого, то зачем мне тратить своё время впустую? Я никогда ни за кем не гонялся, все преследовали меня», — приводит слова Гарсии BoxingScene.

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