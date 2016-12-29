Гарсия: Если Ломаченко поднимется в 135 фунтов, у нас будет бой

28 января Гарсии предстоит провести бой в Лас-Вегасе против чемпиона мира WBC в лёгком весе Деяна Златичанина (22−0−0, 15 КО).



«Он сильный и опасный боец, обладающий тяжёлым ударом. Другие боксёры не хотят драться с ним. Он представляет собой угрозу, он не знает поражений, он молод и жаждет успеха.

Многие люди выбирают себе наилегчайший путь к чемпионству. Я не из таких, мне нужны вызовы. Я уже говорил, что если Ломаченко поднимется в 135 фунтов, мы сразимся. Если Боб Арум и менеджер Ломаченко не хотят этого, то зачем мне тратить своё время впустую? Я никогда ни за кем не гонялся, все преследовали меня», — приводит слова Гарсии BoxingScene.