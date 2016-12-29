Ковалев vs Уорд, Лебедев vs Гассиев и другие лучшие бои года

АЛЬВАРЕС — ХАН: СРУБЛЕННОЕ ДЕРЕВО

7 мая 2016 года. T-Mobile Arena, Лас-Вегас (США).

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Поединок Сауля Альвареса и Амира Хана — это классическая история о том, как один удар в боксе может изменить исход поединка. Бывший чемпион мира по версиям WBA и IBF в первом полусреднем весе Хан специально поднялся на одну весовую категорию ради боя с мексиканцем Саулем Альваресом, который владел чемпионским поясом WBC. Перед поединком Хан отмечал, что чувствует себя в новом весе превосходно, удар стал мощнее, в скорости не потерял: «Считаю, что для победы над Альваресом нужна скорость и постоянные передвижения, техника и боксерский IQ», — заявил он.

В первой половине поединка высокая скорость действительно помогала Хану набирать очки. Благодаря хорошей работе ног он не позволял Альваресу попадать по себе. Однако в пятом раунде претендент допустил тактическую ошибку и стал чаще работать на ближней дистанции. Мощные удары Альвареса стали проходить. В шестом раунде он поймал британца на встречном движении и нокаутировал. Падение Хана было тяжелым, рефери не стал открывать счет. После боя британец был госпитализирован. «Альварес очень сильный парень, — сказал Хан. — Рад, что сейчас нахожусь в добром здравии. Уверен, что после такого пропущенного удара многим бы не поздоровилось».

ВАРГАС — САЛИДО: ЖЕЛЕЗНЫЕ ГОЛОВЫ

4 июня 2016 года. StubHub Center, Карсон (США)

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Чемпион мира по версии WBC во втором полулегком весе Франсиско Варгас и бывший чемпион в полулегком весе по версиям IBF и WBO Орландо Салидо устроили на ринге настоящую мексиканскую мясорубку. Хотя бой проходил на территории США, оба боксера представляют страну, где высоко ценят размен ударами и бесконечные обострения.

После поединка Варгас сказал: «Я знал, что встречусь с очень жестким оппонентом, однако я не ожидал, что его голова может выдержать столько ударов. Я выражаю респект Салидо, у него очень крепкий подбородок». Подбородок Варгаса тоже был каменным. Во время поединка сыпались удары с обеих сторон, судьи не смогли отдать предпочтение ни одному из боксеров и засчитали ничью.

«Это было отличное зрелище для всех поклонников. Они получили то, что хотели. Они хотели видеть кровь, и они увидели кровь. Я бы устроил еще один бой с Варгасом. Я считаю, что выиграл с небольшим отрывом, но я хотел бы провести матч-реванш», — заявил Салидо после боя. Реванш состояться может: WBC признала встречу Варгаса и Салидо лучшим поединком 2016 года.

ТУРМАН — ПОРТЕР: ДРУЖБА ГЛАДИАТОРОВ

25 июня 2016 года. Barclays Center, Нью-Йорк (США)

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До боя с Шоном Портером у чемпиона мира по версии WBA Кита Турмана был лишь один действительно топовый соперник — Роберт Герреро. «Я готов драться с любым, но никто не хочет!», — говорил Турман до боя. Захотел шестой номер WBC и друг чемпиона — Шон Портер.

«Я боксировал бок о бок с Шоном Портером еще в любителях, — рассказал Турман, — Он не просто мой коллега, он мой друг. Но мы гладиаторы. Так что на пресс-конференции я сказал, что ему лучше быть готовым идти спать».

Портер тоже был заряжен на нокаут — в бою досталось обоим. Настоящая драка продлилась все 12 раундов, и завершилось с небольшим преимуществом в пользу действующего чемпиона Кита Турмана. Все три судьи отдали победу с одинаковым счетом: 113:115. «Я думаю, что все равно выиграл сегодня, — сказал Портер, — но я доволен, потому что бой получился конкурентным».

ФРЭМПТОН — КРУС: РЕВАНШ УЖЕ НАЗНАЧЕН

30 июля 2016 года. Арена «BarclaysCenter», Нью-Йорк (США)

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Мексиканец Лео Санта Крус становился чемпионом мира в трех весовых категориях: в легчайшем, втором легчайшем и полулегком весе. Ирландец Карл Фрэмптон вышел из второго легчайшего веса, где был чемпионом IBF. На кону стоял пояс WBA Super, принадлежащий Санта Крусу.

Как и в хорошем фильме предсказать развязку в бою Круса и Фрэмптона было невозможно. Боксеры держали зрителя в напряжении все 12 раундов. В начале боя лучше выглядел претендент, но позже Санта Крус выровнял ситуацию. При этом он выбрасывал гораздо больше ударов, однако Фрэмптон был точнее. В итоге, один судья присудил ничью, двое других отдали победу претенденту. Это поражение стало первым в карьере мексиканского боксера, Фрэмптон сохранил ноль в графе поражений.

Относительно судейского решения мнения зрителей разделились. Уместный реванш уже назначен, он состоится 28 января 2017 года на легендарной арене «GMG Grand» в Лас-Вегасе, где в 2015 году Мэнни Пакьяо дрался с Мейвезером.

Фрэмптон стал первым ирландцем, который завоевал титул чемпиона мира в двух весовых категориях, однако на этом он останавливаться не собирается и уже заявил, что после реванша с Санта Крусом планирует подняться еще на одну весовую категорию вверх, чтобы повторить достижение своего соперника: «Лео Санта Крус настоящий войн, которого я чертовски уважаю. Он становился чемпионом мира в трех весовых категориях, и я тоже хочу подняться во второй полулегкий вес, чтобы стать чемпионом в этом дивизионе», — заявил Фрэмптон.

ГОЛОВКИН — БРУК: СЛОМАННОЕ ЛИЦО

10 сентября 2016 года. O2 Arena, Лондон (Великобритания)

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Против боксера из Казахстана Геннадия Головкина биться никто не хочет. Британец Брук оказался смелым — поднялся на две весовые категории и вышел в ринг против сокрушительного панчера из топа pound-for-pound. Перед поединком Головкину говорили: Брук — не соперник, в среднем весе никогда не боксировал, какие могут быть шансы? Сам Головкин примерно то же самое говорил о поединке Альварес — Хан. Последний также «поднялся» в весе, но проиграл.

Брук удивил. Роль второго плана его не устраивала, он пытался прессинговать, не боялся жестких ударов. Зря: во втором раунде Головкин сломал ему глазницу. Боксер из Караганды жестко прокатился по лицу британца. На протяжении всего пятого раунда голова Брука принимала сокрушительные удары, но он стоял. Даже пытался показать, что в норме и никого дискомфорта не испытывает: после очередной серии Головкина Брук дал понять, мол, «давай еще!», но одной рукой за канат держался. Головкин дал, и из угла британца выбросили белый флаг.

К чести Брука стоит сказать, что он изо всех сил пытался оказать сопротивление Головкину. На момент остановки боя двое судей давали ничью, третий поставил 37−39 в пользу Брука. Понять это сложно: подсчет HBO отдал британцу лишь один раунд. После боя Брук, как дворовой философ, с закрытым правым глазом и переломом глазницы, сказал: «я начал осваиваться в ринге и, думаю, смог бы взять вторую половину боя. Вся эта шумиха вокруг него… Я увидел, что он такой же человек, как и все, и я думал, что его удары будут сильнее».

КОВАЛЕВ — УОРД: УРОК АРИФМЕТИКИ

19 ноября 2016 года. T-Mobile Arena, Лас-Вегас (США)

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Когда-то Григорий Перельман вывернул всем мозги наизнанку и отказался от премии по математике за доказательство гипотезы Пуанкаре. Предлагали миллион долларов, Перельман сказал нет. Большинство вообще не понимало, что это за гипотеза и зачем ее доказывать — но миллион просто так не предлагают. Как и гипотезу Пуанкаре непосвященным непросто осознать принципы судейской арифметики в поединке между Ковалевым и Уордом. Но судьи наверняка не лауреаты филдсовской премии, а обычные американцы, которые примерно представляют как выглядит миллион долларов, может даже в руках держали, в отличие от математика из питерского района Купчино.

фоторепортаж Ковалев проиграл Уорду в бою за титул чемпиона мира Российский боксер Сергей Ковалев проиграл американцу Андре Уорду в бою за титул чемпиона мира по версиям WBA (Super), WBO и IBF в полутяжелом весе.

В общем Андре Уорд нашел золотой ключик и показал как и за счет чего можно победить «Крашера» с Урала. За это американец получил три пояса по версии WBA, WBO и IBF. Но реванш в контракте прописан, и если он все-таки состоится, Ковалеву тоже нужно будет найти подход, и основательно разбить Уорду лицо: только всем понятным нокаутом можно отыграться. Увидеть, как у Ковалева отбирают пояса, 19 ноября в Лас-Вегасе смогли около двадцати тысяч человек. Поначалу большинство расстраивалось, особенно во втором раунде — Уорд получил правым ударом в голову и оказался в нокдауне. Эта шутка его рассмешила, на лице Уорда появилась улыбка.

После шести раундов, если опираться на истину в последней инстанции — судейские записки, Ковалев выигрывал со счетом 59:54 (на карточках у двух судей). Если исключить нокдаун, для победы ему нужно было взять лишь один раунд в оставшихся шести. Но во второй половине боя, по мнению беспристрастных, преимущество Уорда было абсолютным. 114:113 — означало, что российский боксер проиграл.

Если быть честным — вторую половину Ковалев провел не в роли «Крашера». Он и сам это говорил после боя: «в поединке с Уордом вторая половина боя была смазанной, я повторил ту же ошибку что и с Чилембой. Во время подготовки я сильно нагрузил себя, и к поединку немного подустал». Но на оставшиеся шесть раундов Уорд наработал совсем незаметно. Ковалеву нужен был всего один раунд и, как минимум, десятый он взял: если выключить человеческий фактор, подсчет компьютера (compubox) по ударам дает 21:16. По итогам боя машина посчитала 126 ударов против 116 в пользу Ковалева, у которого и попыток было больше — 474 против 337. Держим нокдаун в уме. В пользу Уорда никак не получалось. «Уорд не сможет — судья поможет», — сказал Ковалев в интервью после боя.

ЛЕБЕДЕВ — ГАССИЕВ: РАСПЛЕСКАЛАСЬ СИНЕВА

3 декабря 2016 года. «Мегаспорт», Москва (Россия)

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Когда Лебедев и Гассиев 3 декабря вышли на ринг «Мегаспорта», боксер Эдуард Трояновский уже потерял свои пояса и ехал в больницу. Картина вечера складывалась интересно — Чахкиев проиграл Власову, Трояновский малоизвестному намибийцу Индонго. Против Лебедева стоял 23-летний Мурат Гассиев, по прозвищу «Iron», с ударом как у «Камаза» на скорости 100 километров в час. Но Денис в своей карьере повидал разного, опыт был на его стороне.

В поединке за звание чемпиона мира по версии IBF, с первых раундов Гассиев начал прессинговать, наносил сильнейшие удары, но думать о защите отказывался. Лебедев работал вторым номером, уходил от ударов и хорошо встречал. В углах ринга шевелились два известнейших мировых тренера: Абель Санчес — наставник Гассиева и Фредди Роуч — тренер Дениса Лебедева.

фоторепортаж Гассиев победил Лебедева и завоевал пояс чемпиона IBF Российский боксер Мурат Гассиев одержал победу над своим соотечественником Денисом Лебедевым и завоевал пояс чемпиона мира по версии IBF в первом тяжелом весе.

Каменные удары Гассиева, даже через оборону — убивали все приятные мысли Лебедева. Но он держался, чисто отвечал по лицу соотечественника. Первую половину боя оба были как на качелях, поочередно брали инициативу — первые несколько раундов Лебедев был убедительнее, к четвертому ранду Гассиев поединок выровнял. Чем ближе была середина боя, тем больше Гассиев начинал работать по корпусу. В пятом раунде Лебедев впервые открыл для себя, что такое нокдаун от удара по печени. Как он поднялся — загадка.

В шестом раунде Лебедев стал вспоминать, что такое преимущество. Гассиев, который до этого пренебрегал защитой, окончательно забыл что это слово означает. Санчес в перерывах ему переводил, но было бесполезно: Гассиев хотел нокаута. До конца боя он шел вперед, бил сильно, но пропускал. В двенадцатом раунде была полная рубка, каждый мог упасть, но судьям дали поучаствовать. Гассиев победил, Лебедев ответил словесным парадоксом: после боя сказал, что не проиграл, но назвал оппонента победителем. Судейское решение многим показалось спорным, боксер Сергей Ковалев предложил метод: «чтобы однозначно сказать, кто победил в поединке между Лебедвым и Гассиевым достаточно посмотреть на лица боксеров после боя. Думаю, здесь вопросов быть не может. Очевидно, что победил Мурат». Лицо Лебедева после боя было отекшим и синим.