Озвучены ожидаемые PPV-продажи боя Головкин - Джейкобс

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«Я думаю, Головкин уже четко зарекомендовал себя, как один из наиболее востребованных боксеров в мире. И теперь, когда ему предстоит высококлассный поединок с Дэнни Джейкобсом, он может, в зависимости от продаж платных трансляций, рассматриваться в качестве следующей PPV-звезды. Или же Джейкобс, если победит, может стать ею», — сказал Леффлер в интервью The Ring.

При этом промоутер признался, что не любит делать прогнозы на PPV-продажи. Леффлер надеется, что показатели превзойдут результаты поединка Головкина с канадцем Давидом Лемье в октябре 2015 года, которые составили около 150 тысяч PPV.

«Его статус стал куда выше, чем был в бою с Лемье. И несмотря на то, что Лемье был чемпионом мира, Джейкобс более известный боец благодаря тому, что чаще выступал в эфире американских кабельных телесетей. Мы никогда не даем прогнозов на цифры PPV-продаж. Наши ожидания всегда очень консервативны. Но мы ожидаем, что продажи превысят показатели поединка с Лемье», — добавил Леффлер.

Напомним, бой Головкин — Джейкобс состоится 18 марта на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке. Транслировать по системе PPV его будет телеканал HBO.

Ранее Леффлер рассказал о «мощном старте» продаж билетов на это событие. По его словам, они идут с опережением графика все того же боя Головкина с Лемье, который собрал аншлаг.