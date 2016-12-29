Озвучены ожидаемые PPV-продажи боя Головкин — Джейкобс
Промоутер Том Леффлер, представляющий интересы чемпиона мира в среднем весе по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF казахстанца Геннадия Головкина (36−0, 33 КО), поделился ожиданиями относительно продаж платных трансляций (PPV) на бой его подопечного с американцем Дэниэлом Джейкобсом (32−1, 29 КО).
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«Я думаю, Головкин уже четко зарекомендовал себя, как один из наиболее востребованных боксеров в мире. И теперь, когда ему предстоит высококлассный поединок с Дэнни Джейкобсом, он может, в зависимости от продаж платных трансляций, рассматриваться в качестве следующей
При этом промоутер признался, что не любит делать прогнозы на
«Его статус стал куда выше, чем был в бою с Лемье. И несмотря на то, что Лемье был чемпионом мира, Джейкобс более известный боец благодаря тому, что чаще выступал в эфире американских кабельных телесетей. Мы никогда не даем прогнозов на цифры
Напомним, бой Головкин — Джейкобс состоится 18 марта на арене Madison Square Garden в
Ранее Леффлер рассказал о «мощном старте» продаж билетов на это событие. По его словам, они идут с опережением графика все того же боя Головкина с Лемье, который собрал аншлаг.
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