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29 декабря 2016, 8:51 | Бокс | Sports.kz

Казахстанская федерация бокса названа лучшей в Азии

Азиатская конфедерация бокса — ASBC — обнародовала результаты голосования в социальных сетях, где выбирали лучших по итогам 2016 года, сообщает пресс-служба КФБ.

Азиатская конфедерация бокса — <span class=error>ASBC</span> — обнародовала результаты голосования в социальных сетях где выбирали лучших по итогам 2016 года сообщает <nobr>пресс-служба</nobr> <span class=error>КФБ</span>. Увеличить
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Из четырнадцати номинаций в трёх победили представители Казахстана. Лучшим боксёром континента стал олимпийский чемпион в весе до 69 килограммов Данияр Елеусинов — безусловный триумфатор нынешнего года, которому не было равных в Рио.

Лучший бойцом WBS — Всемирной серии бокса — назван боксёр клуба Астана Арланс Асланбек Шымбергенов, который запомнился выступлениями в последних двух сезонах WSB и боем с олимпийским чемпионом кубинцем Рониелем Сотолонго.

Лучшей национальной федерацией Азии стала Казахстанская федерация бокса. Одним из самых значимых событий 2016 года стал чемпионат мира по боксу среди женщин в Астане, который провела Казахстанская федерация. Этот чемпионат, кстати, несколько дней назад получил глобальное признание и был назван AIBA «лучшим спортивным событием» за всю историю женского бокса.

— Признание заслуг федерации, конечно, очень радует — все сотрудники приложили немало сил к тому, чтобы на высоком уровне провести первенство мира и проявить максимум гостеприимства к участникам изо всех уголков света. Хочу отметить неоценимую поддержку, которую нам в этом оказали министерство культуры и спорта, Национальный олимпийский комитет, Конфедерация спортивных единоборств и силовых видов спорта — мы благодарны им за постоянное активное сотрудничество — и акимат Астаны. Кроме того, мы в течение года, как обычно, организовали несколько республиканских турниров, — отметил исполнительный директор Казахстанской федерации бокса Бекжан Бектенов. — Уверен, что несмотря на постоянно растущую конкуренцию наша федерация и в последующие годы будет держать высокую планку и останется примером не только для Азии, но и для наших коллег в других частях света.

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