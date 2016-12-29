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https://sport.mail.ru/news/boxing/28291014/
29 декабря 2016, 8:53 | Бокс | Sports.kz

Промоутер Головкина поделился планами продвижения боя с Джейкобсом

Промоутер Том Леффлер рассказал о некоторых деталях раскрутки предстоящего боя Геннадия Головкина и Дэниэла Джейкобса, сообщает Sports.kz.

Промоутер Том <span class=error>Леффлер</span> рассказал о некоторых деталях раскрутки предстоящего боя Геннадия <span class=error>Головкина</span> и <span class=error>Дэниэла</span> Джейкобса сообщает Sports.kz. Увеличить
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Исполнительный директор К2 Promotions не ожидает, что возвращение на ринг Мигеля Котто в бою против Джеймса Киркланда 25 февраля подорвет продажи PPV поединка Головкина и Джейкобса, стоимость которых составит $54.95.

«Мы лишь пытаемся создать лучший из возможных продуктов для фанатов за разумную для них цену. Наша философия состоит в том, что чем лучше событие — тем лучше в целом для всего спорта. Мы желаем им лучшего в их продвижении и постараемся устроить хорошее шоу 18 марта», — цитирует Леффлера The Ring.

Леффлер сказал, что телеканал НВО находится в процессе выяснения, использовать ли шоу формата 24/7 для распространения информации о дате боя.

«Мы сейчас работаем с НВО чтобы выяснить, насколько это лучший способ продвижения поединка. Мы еще не придумали точной маркетинговой схемы или рекламной стратегии. Но они на 100% за продвижение и они смотрят на этот бой как на самый востребованный и самый ожидаемый поединок в первом квартале текущего года».

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