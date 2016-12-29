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https://sport.mail.ru/news/boxing/28290933/
29 декабря 2016, 8:55 | Бокс | Vesti.kz

Sky Sports включил бой с участием Головкина в список «лучших раундов года»

Британский телеканал Sky Sports назвал претендентов на звание «лучшего раунда года», сообщает корреспондент Vesti.kz.

Отмечается что в том раунде соперник GGG доказал что многие скептики ошибались на его счет. Увеличить
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В число номинантов вошел второй раунд боя между чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (36−0, 33 КО) и британцем Келлом Бруком (36−1, 25 КО).

«Брук во втором раунде боя с хваленным Головкиным доказал, что многие скептики ошибались. Звезда из Шеффилда, который поднялся на две весовые категории, чтобы стать чемпионом мира в среднем весе, начал боксировать и хорошо двигаться, видя, что казахстанец выглядит опустошенным.

Брук прочувствовал джеб, пробил апперкот за 45 секунд до гонга, который оторвал ноги Головкина от земли, чем привел зрителей арены О2 в восторг. Затем пара пустила в ход тяжелую артиллерию, — пишет издание.

Также в список лучших раундов года вошли следующие бои:
Диллиан Уайт — Дерек Чисора (пятый раунд)
Хосеа Бертон — Фрэнк Бульони (двенадцатый раунд)
Фрэнки Гэвин — Сэм Эггингтон (шестой раунд)
Том Доран — Люк Килер (первый раунд).

Ранее Sky Sport включил бой Головкин — Брук в число лучших поединков 2016 года. Он проходил 10 сентября и завершился досрочной победой казахстанца в пятом раунде, когда угол британца выбросил на ринге полотенце. Для Брука это поражение стало первым в карьере.

Между тем промоутерская компания K2 Promotoins и Всемирный боксерский совет (WBC) назвали бой Головкин — Брук событием года.

Голосование проводится на официальном сайте Sky Sport. Телеканал показывал бой Головкин — Брук по системе платных трансляций (PPV). По неофициальным данным, их поединок собрал 500 тысяч PPV.

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