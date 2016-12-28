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https://sport.mail.ru/news/boxing/28288010/
28 декабря 2016, 19:13 | Бокс | Чемпионат.com

Джейкобс: Головкин не позволит мне бить его так, как позволял другим

«Регулярный» чемпион мира в среднем весе по версии WBA Дэнни Джейкобс заявил, что чемпион WBA/WBC/IBF Геннадий Головкин не позволит ему бить себя так, как позволял другим соперникам.

«Он не позволит мне себя бить, не сделает этого. Когда ты знаешь, что твой соперник из полусреднего или первого среднего веса, то можешь дать ему шанс. Головкин так делал. Но ты знаешь, кому можно, а кому нельзя такое позволять. Будет интересно посмотреть, позволит ли он мне. Если у меня будет шанс — я проведу лучший удар. Но это бокс, никогда не знаешь, что может случиться. Я могу сам создать себе момент для удара», — приводит слова Джейкобса Boxing Scene.
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