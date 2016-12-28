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https://sport.mail.ru/news/boxing/28287571/
28 декабря 2016, 19:04 | Бокс | Р-Спорт

Адвокат: Суд с Уайлдером состоится в феврале, в январе Поветкин даст показания

МОСКВА, 28 дек — Р-Спорт, Василий Конов-мл. Россиянин Александр Поветкин в январе отправится в США для дачи показаний по делу против чемпиона WBC в супертяжелом весе американца Деонтея Уайлдера, а сам суд состоится в первой декаде февраля, заявил агентству «Р-Спорт» адвокат Алексей Карпенко, представляющий интересы вице-президента Федерации профессионального бокса России (ФПБР) Андрея Рябинского.

В мае текущего года за несколько дней до боя с чемпионом WBC Уайлдером у Поветкина были найдены следы мельдония. В итоге поединок был также отменен, но позднее Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и WBC оправдали россиянина. При этом Уайлдер и его промоутеры подали совместный иск в суд Нью-Йорка на Поветкина и Рябинского из-за отмены боя. В ответ на это Рябинский заявил, что будет подано несколько встречных исков.

«Заседание суда исключительно по бою с Уайлдером пройдет в первой декаде февраля, а до этого в январе Поветкин летит в США на дачу показаний. Это стандартная процедура перед судом, ее проходят все свидетели, а Поветкин — один из свидетелей», — сказал Карпенко по телефону.
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