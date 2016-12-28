Адвокат: Суд с Уайлдером состоится в феврале, в январе Поветкин даст показания

В мае текущего года за несколько дней до боя с чемпионом WBC Уайлдером у Поветкина были найдены следы мельдония. В итоге поединок был также отменен, но позднее Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и WBC оправдали россиянина. При этом Уайлдер и его промоутеры подали совместный иск в суд Нью-Йорка на Поветкина и Рябинского из-за отмены боя. В ответ на это Рябинский заявил, что будет подано несколько встречных исков.

«Заседание суда исключительно по бою с Уайлдером пройдет в первой декаде февраля, а до этого в январе Поветкин летит в США на дачу показаний. Это стандартная процедура перед судом, ее проходят все свидетели, а Поветкин — один из свидетелей», — сказал Карпенко по телефону.