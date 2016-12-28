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https://sport.mail.ru/news/boxing/28287038/
28 декабря 2016, 17:50 | Бокс | ТАСС

Поветкина в январе опросят в Нью-Йорке по иску к американцу Уайлдеру

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Российский боксер Александр Поветкин в начале января будет опрошен в Нью-Йорке в рамках судебного разбирательства по иску к чемпиону мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) американцу Деонтею Уайлдеру. Об этом ТАСС сообщил старший партнер компании Forward Legal Алексей Карпенко, представляющий интересы руководителя компании «Мир бокса» Андрея Рябинского.

В конце июня Рябинский подал на Уайлдера и его промоутера Лу Дибеллу иск о защите чести и достоинства в Федеральный окружной суд южного округа <nobr>Нью-Йорка.</nobr> Увеличить
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В конце июня Рябинский подал на Уайлдера и его промоутера Лу Дибеллу иск о защите чести и достоинства в Федеральный окружной суд южного округа Нью-Йорка. Сумма иска составила $34,5 млн.

«Это будет предварительная дача показаний. Сейчас стороны снимают показания с ключевых свидетелей, мы опрашиваем их свидетелей, они — наших. Андрей Рябинский и Александр Поветкин будут опрошены — это стандартная процедура в ходе практически любого судебного разбирательства, где будет суд присяжных. Они пройдут эту процедуру в начале января, а мы опрашиваем сторону Уайлдера», — сказал Карпенко.

Бой между Поветкиным и Уайлдером был запланирован на 21 мая в Москве, однако был отложен, поскольку в организме российского спортсмена были найдены следы запрещенного вещества мельдония. WBC предоставил американцу право провести добровольную защиту титула, пока в отношении россиянина проводится расследование. При этом американская сторона публично заявила о том, что российский боксер принимает допинг. В настоящий момент в отношении Поветкина ведется расследование после обнаружения в его допинг-пробе запрещенного препарата остарина.
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Рябинский: Допинг-проба Б боксера Александра Поветкина будет вскрыта в январе

МОСКВА, 28 дек — Р-Спорт, Василий Конов-мл. Вскрытие допинг-пробы Б российского боксера Александра Поветкина произойдет в январе, заявил агентству «Р-Спорт» вице-президент Федерации профессионального бокса России (ФПБР) Андрей Рябинский.
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