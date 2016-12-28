Поветкина в январе опросят в Нью-Йорке по иску к американцу Уайлдеру

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

В конце июня Рябинский подал на Уайлдера и его промоутера Лу Дибеллу иск о защите чести и достоинства в Федеральный окружной суд южного округа Нью-Йорка. Сумма иска составила $34,5 млн.

«Это будет предварительная дача показаний. Сейчас стороны снимают показания с ключевых свидетелей, мы опрашиваем их свидетелей, они — наших. Андрей Рябинский и Александр Поветкин будут опрошены — это стандартная процедура в ходе практически любого судебного разбирательства, где будет суд присяжных. Они пройдут эту процедуру в начале января, а мы опрашиваем сторону Уайлдера», — сказал Карпенко.