Новозеландец Паркер вызовет победителя дуэли Кличко — Джошуа сразу после боя на «Уэмбли»
Чемпион мира по версии WBO в супертяжелом весе Джозеф Паркер может посетить бой Владимира Кличко и Энтони Джошуа и вызвать победителя на очный поединок сразу после боя, сообщает Xsport со ссылкой на The Express.
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Об этом заявил глава промоутерской компании Duco Events Дэвид Хиггинс.
По его словам, новозеландец желает объединить все титулы в супертяжелом дивизионе:
«Джозеф может прийти на бой Кличко против Джошуа, чтобы вызвать победителя на мегабой на “Уэмбли” летом этого года с целью объединить пояса. Это то, чего мы хотим — объединить пояса. И мы будем пытаться это делать. Если другие обладатели поясов разделяют наши взгляды, то это укрепит супертяжелый дивизион. Любой супертяж, который заслужил свой титул, должен стремиться к объединению. Ведь когда пояса у разных людей, то публика сбита с толку, не понимая, кто же настоящий чемпион», — отметил Хиггинс.
Как сообщал УНИАН, бой Кличко — Джошуа состоится 29 апреля в Лондоне, на легендарном стадионе «Уэмбли».
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