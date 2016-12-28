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28 декабря 2016, 16:39 | Бокс | УНИАН

Новозеландец Паркер вызовет победителя дуэли Кличко — Джошуа сразу после боя на «Уэмбли»

Чемпион мира по версии WBO в супертяжелом весе Джозеф Паркер может посетить бой Владимира Кличко и Энтони Джошуа и вызвать победителя на очный поединок сразу после боя, сообщает Xsport со ссылкой на The Express.

По словам промоутера <span class=error>Паркера</span> тот ставит перед собой цель стать абсолютным чемпионом мира. Увеличить
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Об этом заявил глава промоутерской компании Duco Events Дэвид Хиггинс.

По его словам, новозеландец желает объединить все титулы в супертяжелом дивизионе:

«Джозеф может прийти на бой Кличко против Джошуа, чтобы вызвать победителя на мегабой на “Уэмбли” летом этого года с целью объединить пояса. Это то, чего мы хотим — объединить пояса. И мы будем пытаться это делать. Если другие обладатели поясов разделяют наши взгляды, то это укрепит супертяжелый дивизион. Любой супертяж, который заслужил свой титул, должен стремиться к объединению. Ведь когда пояса у разных людей, то публика сбита с толку, не понимая, кто же настоящий чемпион», — отметил Хиггинс.

Как сообщал УНИАН, бой Кличко — Джошуа состоится 29 апреля в Лондоне, на легендарном стадионе «Уэмбли».

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