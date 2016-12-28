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28 декабря 2016, 16:24 | Бокс | Vesti.kz

Амир Хан: Бой с Келлом Бруком будет самым большим в британском боксе

Экс-чемпион мира в первом полусреднем весе Амир Хан заявил, что его бой против соотечественника, обладателя пояса IBF в полусреднем весе Келла Брука, который ранее проиграл казахстанцу Геннадию Головкину, будет самым громким поединком в британском боксе.

По словам боксера переговоры продолжаются. Увеличить
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«Переговоры в настоящий момент идут, и мы ждем, что ответит нам команда Брука. Наш бой продаст стадион, это будет самый большой бой в британском боксе. Это поединок, о котором мы так долго говорили и теперь он близок», — цитирует Хана allboxing.ru.

Напомним, что в своем прошлом бою Брук поднялся в средний вес, где встретился с сильнейшим боксером этой категории — Геннадием Головкиным. Брук проиграл GGG в пятом раунде, а после боя ему потребовалась операция из-за перелома глазницы. Хан в своем последнем поединке тоже потерпел поражение, попав в нокаут от Сауля «Канело» Альвареса.
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