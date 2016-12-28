Амир Хан: Бой с Келлом Бруком будет самым большим в британском боксе

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«Переговоры в настоящий момент идут, и мы ждем, что ответит нам команда Брука. Наш бой продаст стадион, это будет самый большой бой в британском боксе. Это поединок, о котором мы так долго говорили и теперь он близок», — цитирует Хана allboxing.ru.