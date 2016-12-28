Беллью: Когда я нокаутирую Хэя, то стану лучшим супертяжеловесом

Встреча этих боксёров состоится 4 марта в Лондоне и будет проходить в категории супертяжёлого веса.



«Я скажу вам, что если этот бой перевалит черту в четыре раунда, то Хэй откажется от его продолжения. На каком-то этапе ему станет слишком тяжело, и он уйдёт. В нём больше не осталось борьбы.



Посмотрим, что произойдёт 4 марта, но я должен подчеркнуть, что когда нокаутирую Хэя, то стану лучшим супертяжеловесом в мире, если не считать текущих чемпионов», — рассказал Беллью в интервью Sky Sports.