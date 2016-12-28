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Лидерами рейтинга по версии эксперта стали Андре Уорд, Роман Гонсалес и Сергей Ковалев. Казахстанцу Геннадию Головкину автор отдал пятую строчку после расположившегося выше Василия Ломаченко.

«GGG уже является одним из самых устрашающих чемпионов в истории. Он тот, кто уничтожает других боксеров со спокойной уверенностью, что многих ужасает.

В 2016 Геннадий Головкин побил двух ранее непобежденных боксеров. Первым он уничтожил Доминика Уэйда, а затем остановил Келла Брука. Никого из них нельзя назвать топовым средневесом, и это означает, что казахстанец все еще не встречался на ринге со средневесом высокого класса. Таким образом, GGG еще есть что доказать, и он может это сделать в поединке с чемпионом мира WBA (Regular) в средней категории Дэниэлом Джейкобсом в марте 2017-го.

Тем не менее, Головкин доказал, что является бойцом уровня pound-for-pound манерой своих побед. Он проходит претендентов на мировой титул, будто спарринг-партнеров, как мужчина против мальчиков. Некоторые из его нокаутов были пугающими, и он делает это с каждым типом удара: левый хук, прямой правый, удар по корпусу. Жесткие бойцы складываются под его натиском.

В то время, как бой с Джейкобсом и кажется простой формальностью, с ним все еще нужно закончить. Тем не менее, настоящим боем для Геннадия станет встреча с Саулем Альваресом, либо с чемпионом мира во втором среднем весе. То, как вышеупомянутые оппоненты справились бы с его мощью, определит, насколько высоко сможет взойти этот казахстанец, — написано в статье.

Вторая половина ТОП-10 выглядят следующим образом:

6. Теренс Кроуфорд

7. Гильермо Ригондо

8. Сауль Альварес

9. Карл Фрэмптон

10. Шинсуке Яманака.