Головкин — пятый в годовом рейтинге P4P по версии Boxing247.com
Британский обозреватель бокса Сингх «Джаз» Гилл в материале для Boxing247.com составил рейтинг десяти лучших боксеров мира независимо от весовых категорий (pound-for-pound) по итогам уходящего года, пишет Sports.kz.
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Лидерами рейтинга по версии эксперта стали Андре Уорд, Роман Гонсалес и Сергей Ковалев. Казахстанцу Геннадию Головкину автор отдал пятую строчку после расположившегося выше Василия Ломаченко.
«GGG уже является одним из самых устрашающих чемпионов в истории. Он тот, кто уничтожает других боксеров со спокойной уверенностью, что многих ужасает.
В 2016 Геннадий Головкин побил двух ранее непобежденных боксеров. Первым он уничтожил Доминика Уэйда, а затем остановил Келла Брука. Никого из них нельзя назвать топовым средневесом, и это означает, что казахстанец все еще не встречался на ринге со средневесом высокого класса. Таким образом, GGG еще есть что доказать, и он может это сделать в поединке с чемпионом мира WBA (Regular) в средней категории Дэниэлом Джейкобсом в марте 2017-го.
Тем не менее, Головкин доказал, что является бойцом уровня
В то время, как бой с Джейкобсом и кажется простой формальностью, с ним все еще нужно закончить. Тем не менее, настоящим боем для Геннадия станет встреча с Саулем Альваресом, либо с чемпионом мира во втором среднем весе. То, как вышеупомянутые оппоненты справились бы с его мощью, определит, насколько высоко сможет взойти этот казахстанец, — написано в статье.
Вторая половина ТОП-10 выглядят следующим образом:
6. Теренс Кроуфорд
7. Гильермо Ригондо
8. Сауль Альварес
9. Карл Фрэмптон
10. Шинсуке Яманака.
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