Джейкобс приступил к спаррингам в рамках подготовки к бою с Головкиным
«Регулярный» чемпион мира в среднем весе по версии WBA американский боксер Дэниэл Джейкобс (32−1, 29 КО) начал
спарринг-подготовку к бою с казахстанцем Геннадием Головкиным (36−0, 33 КО), которому принадлежат титулы WBA (Super), IBO, WBC и IBF в этой же категории.
Как сообщает boxingnews.com.ua, украинские средневесы Евгений Хитров и Сергей Деревянченко, бывший боксер «Астана Арланс», начали спарринги с амеркианцем.
Отметим, что Головкин, в свою очередь, прервал тренировочный лагерь в начале декабря и возобновит подготовку уже в 2017-м году.
Напомним, в США бой покажут по системе платных трансляций PPV на телеканале HBO. Встретиться Головкина и Джейкобса обязывают правила WBA. Казахстанец является суперчемпионом этой организации в среднем весе, а американец владеет поясом регулярного чемпиона.
34-летний Головкин выиграл все 36 боев в профессиональной карьере (33 нокаутом). А на счету 29-летнего Джейкобса 32 победы (29 нокаутом) и одно поражение, которое ему в 2010 году нанес россиянин Дмитрий Пирог.
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