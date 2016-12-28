Джейкобс приступил к спаррингам в рамках подготовки к бою с Головкиным

Как сообщает boxingnews.com.ua, украинские средневесы Евгений Хитров и Сергей Деревянченко, бывший боксер «Астана Арланс», начали спарринги с амеркианцем.

Отметим, что Головкин, в свою очередь, прервал тренировочный лагерь в начале декабря и возобновит подготовку уже в 2017-м году.

Напомним, в США бой покажут по системе платных трансляций PPV на телеканале HBO. Встретиться Головкина и Джейкобса обязывают правила WBA. Казахстанец является суперчемпионом этой организации в среднем весе, а американец владеет поясом регулярного чемпиона.

34-летний Головкин выиграл все 36 боев в профессиональной карьере (33 нокаутом). А на счету 29-летнего Джейкобса 32 победы (29 нокаутом) и одно поражение, которое ему в 2010 году нанес россиянин Дмитрий Пирог.