Менеджер: Эюбов тоже нокаутер, как Головкин. Мексиканцы его уже своим считают

«Бахтияр вернется на ринг 22 января. Вечер бокса в Детройте, в котором он примет участие, будет проводить Salita Promotions. У Бахтияра контракт с этой компанией. Возможно, Эюбов выйдет на ринг еще 7 января. Но это еще не точно. А вот бой 22 числа — это уже официально.

Мы столкнулись с проблемой, что сложно подобрать соперника Бахтияру. С ним просто не хотят драться. Одни бояться за свое здоровье, другие — ухудшить свою статистику, потерпев первое поражение. Замечу, что проведение этих двух боев, это часть подготовки к вечеру бокса 10 марта. Бахтияр снова будет биться на Showtime. Бой будет 10-раундовым. Соперник мне известен, но раскрывать его имя пока не буду. Будет сильный и конкурентный бой. Если Бахтияр выиграет этот поединок, то в конце 2017 года или первой декаде 2018 он выйдет на чемпионские бои. Специалисты, кто следит за карьерой Эюбова, видят, что у него есть чемпионский потенциал. Не знаю, займет ли он место Геннадия Головкина (улыбается). Ведь Геннадий, который является моим другом, никуда уходить не планирует. Но Бахтияр может занять нишу, следующую за Геннадием, став одним ведущих боксеров из Казахстана, — сказал Хараев.

По словам менеджера, у Бахтияра не было богатой любительской карьеры, и ему еще многому нужно учиться, но он уверенно движется вперед.

«Он поздно пришел в бокс. В 16 лет. У Бахтияра есть изъяны в его технике бокса, и ему нужно многое оттачивать в своих действиях на ринге. Но он хороший шоумен, а американцы это любят. Им не нужны молчаливые герои. Скажем, Головкин обаятельный и говорит по-английски. Но ему не нужно много говорить — он выходит на ринг и нокаутирует соперников. Бахтияр тоже нокаутер, но он свое выступление дополняет лезгинкой и шапкой. Сейчас мы еще что-нибудь добавим в его образ, что-то из казахстанского. Мексиканцы его уже своим считают. Они дали ему прозвище El Destructor. Разрушитель или уничтожитель в переводе с испанского. Почти как Krusher у Ковалева. Мексиканцам нравится агрессивный стиль бокса Бахтияра», — считает менеджер.