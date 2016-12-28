Джозеф Паркер может посетить бой Джошуа — Кличко
Чемпион мира в супертяжёлом весе по версии WBO Джозеф Паркер (22−0−0, 18 КО) может посетить поединок между обладателем пояса IBF Энтони Джошуа и Владимиром Кличко, запланированным на 29 апреля в Лондоне, в котором на кону также будут стоять титулы WBA и IBO.
«Джо может быть там, чтобы вызвать победителя на мегапоединок за объединение поясов на “Уэмбли” в конце лета», — цитирует промоутера Паркера Дэвида Хиггинса Express.
Вакантный титул WBO Паркер завоевал в бою с Энди Руисом, над которым одержал победу решением большинства судей 10 декабря в Окленде (Новая Зеландия).
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