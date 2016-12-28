«Джо может быть там, чтобы вызвать победителя на мегапоединок за объединение поясов на “Уэмбли” в конце лета», — цитирует промоутера Паркера Дэвида Хиггинса Express.



Вакантный титул WBO Паркер завоевал в бою с Энди Руисом, над которым одержал победу решением большинства судей 10 декабря в Окленде (Новая Зеландия).