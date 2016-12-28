Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/28284039/
28 декабря 2016, 14:02 | Бокс | Чемпионат.com

Джозеф Паркер может посетить бой Джошуа — Кличко

Чемпион мира в супертяжёлом весе по версии WBO Джозеф Паркер (22−0−0, 18 КО) может посетить поединок между обладателем пояса IBF Энтони Джошуа и Владимиром Кличко, запланированным на 29 апреля в Лондоне, в котором на кону также будут стоять титулы WBA и IBO.

«Джо может быть там, чтобы вызвать победителя на мегапоединок за объединение поясов на “Уэмбли” в конце лета», — цитирует промоутера Паркера Дэвида Хиггинса Express.

Вакантный титул WBO Паркер завоевал в бою с Энди Руисом, над которым одержал победу решением большинства судей 10 декабря в Окленде (Новая Зеландия).
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

Еще 7 новостей  Все новости
22 декабря

Международный союз биатлонистов временно отстранил двух российских спортсменов

Калиниченко: Дзюба, будь мужиком — скажи, что с тобой сделали в «Спартаке»

В Красноярске совершено вооружённое нападение на киберспортсмена