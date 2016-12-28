Рябинский: Допинг-проба Б боксера Александра Поветкина будет вскрыта в январе
МОСКВА, 28 дек —
Р-Спорт, Василий Конов-мл. Вскрытие допинг-пробы Б российского боксера Александра Поветкина произойдет в январе, заявил агентству «Р-Спорт» вице-президент Федерации профессионального бокса России (ФПБР) Андрей Рябинский.
Глава Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман 17 декабря сообщил, что
В пятницу Рябинский сообщил, что
«Проба Б будет вскрыта в январе. Также идет наше внутреннее расследование, результаты в альтернативных лабораториях пока не приходили. Больше половины команды Александра прошли полиграф, данные обрабатываются», — сказал Рябинский по телефону.
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