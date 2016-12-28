Рябинский: Допинг-проба Б боксера Александра Поветкина будет вскрыта в январе

Глава Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман 17 декабря сообщил, что допинг-проба Поветкина перед боем за титул временного чемпиона WBC с канадцем Бермейном Стиверном дала положительный результат на запрещенное вещество остарин, поединок не состоялся. Помимо Ассоциации по добровольному тестированию на допинг (VADA), пробы россиянина проверяла швейцарская лаборатория. В итоге Поветкин 17 декабря вышел на ринг против французского боксера Йоанна Дюопа, которого нокаутировал.

В пятницу Рябинский сообщил, что допинг-проба Поветкина, взятая 13 декабря, наличия запрещенных веществ не показала, а вся эта история последних дней напоминает ситуацию с мельдонием. Позже Рябинский заявил, что намерен в следующем году подать в суд.

«Проба Б будет вскрыта в январе. Также идет наше внутреннее расследование, результаты в альтернативных лабораториях пока не приходили. Больше половины команды Александра прошли полиграф, данные обрабатываются», — сказал Рябинский по телефону.