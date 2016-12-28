Чавес-младший: Альвареса ждет самая сложная ночь в его жизни

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«Это был хороший год для меня. И в 2017-м я планирую продолжить прогресс. Я многое показал в прошлом поединке с Бритишем, несмотря на мой долгий простой. Я сделал вес, что было главной задачей для меня.

Единственный боец, кто меня реально побил — это Серхио Мартинес. Я думаю, что это одно настоящее поражение в моей карьере. Бой с Фонфарой я не беру в расчет, потому как переживал не лучшие времена в моей карьере и не был мотивирован на эту встречу. Но к бою с Альваресом я вновь подхожу в своих максимальных кондициях, потому Канело следует готовиться к самой сложной ночи в его жизни, — цитирует Чавеса-младшего BoxingScene.com.

Напомним, команды боксеров ведут переговоры о поединке на 6 мая. Основная проблема заключается в финансовых условия. Сообщалось, что промоутеры «Канело» предложили за бой шесть миллионов долларов, у Чавеса есть время на раздумья до 2 января.