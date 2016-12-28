Дэниэл Джейкобс: В бою с Головкиным все увидят, что я боксер «класса А»

«Вы видите большую улыбку на моем лице, потому что я жажду, чтобы люди увидели настоящего Дэниэла Джейкобса. Я провел всю свою любительскую карьеру, оттачивая навыки. Я хочу, чтобы весь мир смог увидеть это, и видеть во мне не только претендента или второй номер. Я боксер «класса А». Я боец уровня чемпиона мира и у меня есть навыки, чтобы этому соответствовать.

Иногда вам приходится драться в суровых боях, вы должны идти и преодолеть то, что кажется для некоторых невозможным. Но если вы верите в себя и свои способности, что я и делаю, то думаю, все будет хорошо. Будут ли проблемы? Конечно. Препятствия? Разумеется. Я из Браунсвилля, Бруклин, Нью-Йорк. В моей жизни всегда было полно испытаний, я должен был верить в себя. Но мне всегда удавалось быть на вершине. Мой район научил меня многому и сделал тем джентельменом, какой я есть, — передает слова Джейкобса Boxingscene.com.